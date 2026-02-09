유진투자증권, 책과 함께 성장하는 '유진독서클럽' 참가자 모집

유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 4,260 전일대비 150 등락률 +3.65% 거래량 354,655 전일가 4,110 2026.02.09 09:09 기준 관련기사 유진투자증권, 코스피 5000 달성 기념 '국내주식 페스티벌' 진행유진투자증권, 2025년 지속가능경영보고서 발간…'ESG 경영 체계 수립' 성과 반영유진투자증권, 라트비아 경제부와 인프라·방산 분야 전략적 협력 MOU 체결 전 종목 시세 보기 close (대표이사 유창수, 고경모)이 함께 책을 읽으며 지적 성장을 도모하고 소통하는 '유진독서클럽' 캠페인을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 캠페인은 유진투자증권의 브랜드 가치인 'Friendly & Professional'과 '건강한 생활이 건강한 투자를 만든다'라는 철학을 바탕으로 대중과 더 가까이 호흡하기 위해 기획됐다. 최근 젊은 층을 중심으로 확산되는 독서 문화를 매개로, 금융 서비스를 넘어 고객의 삶과 성장을 응원하는 파트너로 자리매김하겠다는 취지다.

'유진독서클럽'은 오는 2월22일까지 유진투자증권의 브랜드 커뮤니티 '유진라이브'를 통해 총 200명의 회원을 모집한다. 평소 독서를 즐기며 책을 통해 소통하고 싶은 사람이라면 누구나 무료로 신청할 수 있다.

함께 읽을 책으로는 코디정 작가의 논리학 인문 교양서 <생각의 기술>이 선정됐다. 참가자들은 이 책을 통해 사람의 머릿속에서 어떻게 생각이 탄생하고, 도약하며, 또 어떻게 참과 거짓이 뒤섞이게 되는지를 논리학의 관점에서 함께 탐구하게 된다. 또한 이 책은 정보를 논리적으로 분석하고 최적의 의사결정을 내리는 방법을 다루고 있어, 합리적인 판단이 중요한 투자 활동과도 맥을 같이 한다.

선발된 회원 전원에게는 ▲선정 도서 1권 ▲업사이클링 친환경 가죽 북커버 ▲마그네틱 북마크 등 독서 몰입을 돕는 북클럽 키트가 제공된다. 공식 활동 기간은 3월16일부터 4월12일까지 4주간이며 온라인 플랫폼을 통해 비대면으로 진행된다. 활동 기간 동안 독서의 즐거움을 배가시키는 '데일리 독서 인증', '작가가 선정한 필사', '독서 후기' 등 다양한 이벤트도 마련돼 있다.

특히 캠페인의 마지막에는 저자와 직접 만나 소통하는 '작가와의 북토크'가 진행된다. 우수 활동자 50명을 선발해 작가의 강의를 듣고 책에 대해 깊이 있는 이야기를 나누며 다양한 선물까지 받아 갈 수 있는 특별한 기회를 제공한다.

전종윤 유진투자증권 브랜드전략팀장은 "투자와 독서는 꾸준함과 성찰을 통해 성장한다는 점에서 본질적으로 닮아있다"라며 "이번 '유진독서클럽'이 함께 지혜를 나누고, 서로의 성장을 응원하는 진정성 있는 소통의 장이 되기를 기대한다"라고 전했다.





장효원 기자



