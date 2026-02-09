美, 호주에 핵잠 4척 순환배치 계획…대중억지력 강화

"호주와 오커스 합의 일환"

"유사시 美 태평양 후방기지"

미국 버지니아급 핵잠수함의 모습. 미 해군 AD 원본보기 아이콘

미국이 중국의 해양군사력 억제를 위해 호주 서부 지역에 핵추진 잠수함을 순환배치할 것이란 전망이 나왔다. 중국의 대만침공 등 유사시 태평양 지역 미군의 후방기지 역할을 호주가 담당할 수 있다는 분석이다.

월스트리트저널(WSJ)은 7일(현지시간) 미 국방부가 호주 서부에 위치한 스털링 해군기지에 최대 4척의 핵잠수함을 순환배치할 계획이라고 전했다. 2027년 첫 잠수함이 도착하고 이후 순환배치되며, 해당 배치는 미국과 영국, 호주 3국간 안보 협력체인 오커스(AUKUS)의 일환으로 추진된다고 WSJ는 전했다.

이번 배치는 중국의 군사력을 배후에서 견제하기 위한 조치로 풀이된다. 미국 입장에서 서호주 지역은 중국의 대만침공 등 대중국 분쟁이 발생하면 배후 기지로 사용할 가능성이 크다는 것이다. 미국은 현재 태평양 일대 핵잠수함을 괌 기지에 배치하고 있는데, 유사시 중국의 미사일 공세로 괌의 군사시설이 파괴될 경우 이를 대신할 해군기지의 필요성이 제기돼왔다.

서호주 지역에 위치한 스털링 기지는 중국 본토로부터 상대적으로 멀리 떨어져 있어 미사일 공세에 비교적 안전하고,남중국해와 대만해협 등 주요 분쟁 지역과의 접근성은 좋다는 평가를 받아왔다.

미국 잠수함 부대를 지휘하는 링컨 라이프스테크 해군 준장도 최근 이 기지를 방문해 "교전 중 함정이 손상되면 (수리 후) 최대한 빨리 전장으로 복귀하는 것이 중요하다"며 "서호주의 지리적 이점은 괌이나 하와이 진주만의 기능을 보완해 미 해군의 대응 속도를 높여줄 것"이라고 강조했다.

호주 정부도 미국 핵잠 배치에 대비해 스털링기지에 대한 투자에 적극 나서고 있다. 호주 정부는 스털링 기지에 약 56억달러(약 8조2000억원)를 배정해 훈련 센터와 주거 시설, 잠수함 부두, 방사성 폐기물 처리 시설 등을 정비하고 있다. 기지 인근 헨더슨 지역에는 약 84억 달러(약 12조3000억원) 규모의 조선·정비 단지도 조성될 예정이다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



