코스닥 29.14P 오른 1109.91 출발(2.7%↑)
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스닥 29.14P 오른 1109.91 출발(2.7%↑)
2026년 02월 09일(월)
코스닥 29.14P 오른 1109.91 출발(2.7%↑)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
탕후루는 두 달은 갔는데…'난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'
또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]
"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태
"와이프, 가족들 고생했다" 눈물…'깜짝 銀' 스노보더 김상겸, 韓 올림픽 '400번째 메달' 주인공(종합)
비트코인 폭락, 최악의 일주일…"그런데 대체 왜 떨어진거야?"
"나도 이런 사고 당해 봤으면"빗썸 사태, 해외 누리꾼도 관심
"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망
"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌
"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태
홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"
"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"