코스닥 29.14P 오른 1109.91 출발(2.7%↑)

장효원기자

입력2026.02.09 09:03

코스닥 29.14P 오른 1109.91 출발(2.7%↑)





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

