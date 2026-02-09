KLCSM, 부산 해운항만 우수기업 '4Star' 인증… 선박관리 역량 입증

부산시·BPA 주관 인증제서 최고 등급 획득

선박관리사 중 HMM 이어 두 번째 사례

SM그룹 해운 계열사 KLCSM은 부산시 해운항만산업 우수기업 인증제도인 'WeBUSAN'에서 최고 등급인 4Star를 받았다고 9일 밝혔다.

우오현 SM그룹 회장. SM그룹 AD 원본보기 아이콘

WeBUSAN은 부산시와 부산항만공사(BPA)가 해운항만 기업의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 운영하는 인증 사업이며 ▲안전관리 ▲인적자원 및 조직 운영 ▲시스템 기반 관리 ▲국제기준 준수 ▲지속적 개선 수준 등을 종합 평가한다.

지난해 기준 1~4Star를 획득한 기업은 총 77개며 KLCSM은 2021년 3Star를 받은 이후 4년 만에 최고 등급인 4Star를 획득했다. 선박관리사 중에서는 HMM 오션서비스에 이어 두 번째로 최고 등급 기업에 이름을 올렸다.

KLCSM은 지난 2024년 해양수산부가 주관한 '우수선박관리사업자'에도 선정된 바 있다. 우수선박관리사업자는 선박관리 역량과 서비스 품질이 뛰어난 기업을 발굴해 인증을 부여하는 제도이며 관리하는 외국적 선박에 항만시설 이용료 감면 등 혜택을 제공한다.

KLCSM은 이번 성과를 바탕으로 선원 및 선박 관리 역량을 강화하며 안전과 서비스 품질을 제고할 방침이다. 또한 대내외 환경 변화에 따른 전략적 경영도 구체화해 나갈 계획이다.

한편 KLCSM은 2014년 SM그룹에 편입됐으며 현재 대한해운, SM상선, 대한상선, 창명해운 등 그룹 해운 부문 선박들을 종합 관리하고 있다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



