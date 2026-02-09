삼성운용, KODEX 주주환원고배당주 ETF 상장 3주만에 순자산 1천억 달성

삼성자산운용은 ' KODEX 주주환원고배당주 KODEX 주주환원고배당주 0153K0 | 코스피 증권정보 현재가 11,455 전일대비 415 등락률 +3.76% 거래량 425,173 전일가 11,040 2026.02.09 09:07 기준 전 종목 시세 보기 close 상장지수펀드(ETF)'가 지난달 20일 상장한 후 3주 만에 순자산 1000억원을 달성했다고 9일 밝혔다.

KODEX 주주환원고배당주는 상장 3일 만에 개인 순매수 약 288억원이 몰리며 상장 당시 설정했던 260억원이 빠르게 완판됐다. 상장 첫날부터 14영업일 연속 개인 순매수가 이어지며 순자산 1000억원을 단기간에 돌파했다. 상장 이후 지난 6일까지 개인 순매수는 753억원으로 이 기간 배당 ETF 가운데 가장 많은 것으로 나타났다.

KODEX 주주환원고배당주 ETF는 단순히 배당 수익률이 높은 종목만을 담는 기존 방식에서 벗어나 세제 개편안과 상법 개정안 등 정부의 새로운 주주환원 정책 수혜주에 선별 투자한다. 국내 주주환원 정책의 핵심인 고배당과 자사주 소각 의무화, 감액 배당 등을 반영한 고배당주 전략 상품이다.

구체적인 편입 기준은 전년 대비 현금 배당이 감소하지 않은 기업을 전제조건으로 배당성향이 40% 이상이거나 배당성향이 25% 이상이면서 전년 대비 배당을 10% 이상 늘린 기업만을 편입 대상으로 한다. 해당 기준을 통과한 기업 가운데 주주환원 수익률이 가장 높은 상위 30개 종목을 선정해 포트폴리오를 구성함으로써 새로운 주주환원 정책 기준을 충족하는 기업을 편입한다. 배당 수익과 동시에 적극적인 주주환원 정책으로 긍정적인 주가 흐름이 기대되는 종목들의 자본 차익까지 추구하는 전략이다. 실제 KODEX 주주환원고배당주 ETF는 상장 이후 현재까지 약 8.1% 상승하며 같은 기간 코스피보다 4.3%포인트(p) 더 높은 수익률을 올렸다.

이와 함께 해당 ETF는 매월 15일을 지급기준일로 하는 '월중배당'을 실시한다. 월말에 배당금을 지급하는 일반적인 월배당 ETF 등과 함께 투자할 경우 한 달에 두 번 배당을 받는 구조를 구축할 수 있다.

문현욱 삼성자산운용 매니저는 "정부의 증시 활성화 기조에 맞춰 기업들이 연이어 강화된 주주환원 정책을 발표하면서 국내 증시의 저평가가 해소되고 구조적 성장을 견인할 것이란 기대감이 커지고 있다"며 "배당주에 대한 머니무브 효과로 고배당주에 선별 투자하는 전략이 그 어느 때보다 중요한 시기가 될 것"이라고 강조했다.

한편 지난해 재정경제부가 발표한 배당소득 분리과세는 개별 기업의 배당금에 대해서만 3년 동안 한시적으로 적용된다. 고배당주 편입과 관계없이 ETF의 분배금은 배당소득 분리과세 대상에서 제외된다는 점은 유의해야 한다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



