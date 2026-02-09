[폴폴뉴스]李대통령 지지율 2주 연속 상승 55.8%…민주당 지지율 동반 상승

리얼미터 여론조사

대통령 지지율 지난주보다 1.3%p 올라

민주당 47.6%·국민의힘 34.9%

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 2주 연속 상승세를 보였다. 더불어민주당 지지율도 오르면서 국민의힘과 격차가 더 벌어졌다.

9일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 대통령 국정수행 평가 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 2~6일 전국 18세 이상 남녀 2507명을 대상으로 무선 100% 자동응답 방식으로 진행, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 5.2%)에 따르면 이 대통령 국정수행 지지율은 지난주보다 1.3%포인트 오른 55.8%로 조사됐다. 부정평가는 1.6%포인트 하락한 39.1%로 나타났다.

리얼미터는 "부동산 다주택 투기 규제 및 물가 관리 등 체감도 높은 민생 대책과 더불어 대기업 채용 유도 및 남부내륙철도 착공과 같은 경제 활성화·균형발전 행보가 지지율 상승을 견인한 것으로 판단된다"고 분석했다. 눈에 띄는 점은 광주·전라 지지율이 14.5%포인트 상승(73.0%→87.5%)했다는 대목이다.

정당 지지도 조사(에너지경제신문 의뢰로 5~6일 전국 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 무선 100% 자동응답 방식으로 진행, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.6%)에서는 민주당 지지율이 3.7%포인트 상승해 47.6%를 기록했다. 민주당 지지율은 3주 연속 상승세다. 국민의힘 지지율은 34.9%로 지난주보다 2.1%포인트 하락했다. 개혁신당은 3.3%, 조국혁신당은 2.6%로 각각 조사됐다.

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





