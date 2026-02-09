본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

[폴폴뉴스]李대통령 지지율 2주 연속 상승 55.8%…민주당 지지율 동반 상승

나주석기자

입력2026.02.09 08:53

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

리얼미터 여론조사
대통령 지지율 지난주보다 1.3%p 올라
민주당 47.6%·국민의힘 34.9%

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 2주 연속 상승세를 보였다. 더불어민주당 지지율도 오르면서 국민의힘과 격차가 더 벌어졌다.


9일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 대통령 국정수행 평가 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 2~6일 전국 18세 이상 남녀 2507명을 대상으로 무선 100% 자동응답 방식으로 진행, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 5.2%)에 따르면 이 대통령 국정수행 지지율은 지난주보다 1.3%포인트 오른 55.8%로 조사됐다. 부정평가는 1.6%포인트 하락한 39.1%로 나타났다.

리얼미터는 "부동산 다주택 투기 규제 및 물가 관리 등 체감도 높은 민생 대책과 더불어 대기업 채용 유도 및 남부내륙철도 착공과 같은 경제 활성화·균형발전 행보가 지지율 상승을 견인한 것으로 판단된다"고 분석했다. 눈에 띄는 점은 광주·전라 지지율이 14.5%포인트 상승(73.0%→87.5%)했다는 대목이다.

[폴폴뉴스]李대통령 지지율 2주 연속 상승 55.8%…민주당 지지율 동반 상승
AD
원본보기 아이콘


정당 지지도 조사(에너지경제신문 의뢰로 5~6일 전국 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 무선 100% 자동응답 방식으로 진행, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.6%)에서는 민주당 지지율이 3.7%포인트 상승해 47.6%를 기록했다. 민주당 지지율은 3주 연속 상승세다. 국민의힘 지지율은 34.9%로 지난주보다 2.1%포인트 하락했다. 개혁신당은 3.3%, 조국혁신당은 2.6%로 각각 조사됐다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나도 이런 사고 당해 봤으면"빗썸 사태, 해외 누리꾼도 관심

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태

홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기