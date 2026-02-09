코지마, 소형 마사지기 라인업 확대…'아이오맥스' 출시

쿨링 마사지 기능 동시 지원

코지마가 안마기기 수요층이 MZ세대(밀레니얼+Z세대)로 확대되는 흐름에 맞춰 소형 마사지기 라인업을 넓혀오고 있다.

코지마 눈 마사지기 신제품 ‘아이오맥스’ 제품 이미지. 코지마 AD 원본보기 아이콘

9일 코지마는 스테디셀러 눈 마사지기인 '아이오'의 성능을 한층 향상한 '아이오맥스'를 출시했다고 밝혔다.

아이오맥스는 온열 기능만 적용됐던 기존 모델과 달리, 쿨링 마사지 기능을 동시에 지원해 붓거나 건조해진 눈을 보다 효과적으로 케어해 주는 제품이다. 눈에 직접 밀착되는 금속 패드를 탑재해 마사지 범위를 확장했다. 금속 패드에 내장된 반도체 열전소자의 '펠티어 효과'를 이용해 온도를 제어하며 최적의 마사지 효과를 제공한다. ▲냉온열모드 ▲쿨링모드 ▲온열모드 ▲지압모드 등 총 4가지 모드를 지원한다.

공기압 마사지 기능은 3단계로 강도 조절이 가능하도록 업그레이드됐다. 감은 눈 위 곡선을 전체적으로 감싸는 에어 포켓으로 눈 주변부터 관자놀이까지 부드럽고 시원하게 지압해준다. 저소음 BLDC 모터, 힐링 음악 재생 기능 등이 탑재돼 몰입감 있는 휴식도 가능하다.

제품을 접어 보관할 수 있어 이동 및 휴대 시의 사용 편의성도 높였다. 충전형 무선 방식으로 완충 시 언제 어디서나 최대 90분까지 사용 가능하며, C타입 단자로 간편하게 충전할 수 있다. 음성 안내 기능으로 작동 상태도 쉽게 확인할 수 있다.

코지마는 오는 22일까지 아이오맥스의 네이버 단독 출시를 기념한 프로모션도 진행한다. 네이버 신상위크를 통해 아이오맥스를 최대 52% 할인된 가격에 판매하며, 주문 시 네이버 'N 배송'을 통해 빠르게 받아볼 수 있다. 포토 리뷰를 작성한 구매 고객에게는 네이버 포인트 2000원을 즉시 지급하며, 추첨을 통해 목 쿠션 마사지기 '컴피쿠션'을 증정한다.

김경호 마케팅 본부장은 "눈은 피로가 빠르게 쌓이는 민감한 부위인 만큼 기존 모델의 소비자 피드백을 꼼꼼히 반영해 성능을 고도화했다"며 "앞으로도 지속적인 연구·개발을 통해 다양한 소비자를 만족시킬 수 있는 차별화된 성능의 제품을 선보여 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>