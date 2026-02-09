부산교통공사, 설 앞두고 취약계층에 ‘아름다운 나눔보따리’ 전달

임직원·시민 150여명 참여… 부산지역 150가구에 생필품 지원

부산교통공사(사장 이병진)는 설 명절을 앞두고 지난 7일 본사 9층 강당에서 '아름다운 나눔보따리' 발대식을 열고 지역 내 취약계층 150가구에 생필품을 전달했다.

부산교통공사가 설 명절을 앞두고 '아름다운 나눔보따리' 발대식을 열고 있다. 부산교통공사 제공

'아름다운 나눔보따리'는 홀몸 어르신과 조손가정, 새터민, 장애인 등 도움이 필요한 이웃을 직접 찾아가 생활필수품을 전달하고 안부를 전하는 정기 나눔 행사다. 물품 지원과 함께 정서적 교류를 통해 지역사회 유대감을 높이기 위한 사회공헌 활동으로 운영되고 있다.

이번 나눔보따리는 아름다운가게의 긴급지원금을 활용해 마련, 가구당 10만원 상당의 식료품과 잡화, 의약외품 등으로 구성됐다. 행사에는 부산교통공사 임직원과 가족, 아름다운가게 임직원, 시민 자원봉사자 등 150여명이 '배달천사'로 참여했다.

봉사자들은 부산진구와 연제구 일대 취약가정을 직접 방문해 나눔보따리를 전달하고, 어르신들의 안부를 살피는 한편 아이들에게 명절 인사를 건넸다.

부산교통공사는 이번 행사에 이어 이병진 사장을 비롯한 공사 임원들이 이번 주 중 '새들원' 등 부산지역 복지시설 7곳을 방문할 계획이다. 설 연휴를 앞두고 격려금을 전달하고, 시설 관계자들과 현장의 애로사항 및 협력 방안에 대해 논의할 예정이다.

이병진 사장은 "임직원과 시민이 함께한 나눔이 명절을 앞둔 이웃들에게 작은 힘이 되길 바란다"며 "지역사회와 함께하는 공기업으로서 사회적 책임을 지속적으로 실천하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



