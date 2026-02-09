에버랜드 설날 이벤트…"포춘마켓서 새해 복 많이 받으세요"

윷놀이·비석치기 등 전통놀이

MZ 감성 신년 운세와 전문가 사주·타로

'에버투캐비' 힐링 스파 체험

삼성물산 리조트 부문이 운영하는 에버랜드가 오는 14일부터 닷새간 이어지는 설 연휴 기간 신년 행운과 전통 놀이를 테마로 한 다채로운 콘텐츠로 풍성하게 채워진다.

특히 에버랜드는 최근 MZ세대 사이에서 인기를 끌고 있는 사주, 타로 등 신년 운세 콘텐츠와 행운 체험을 결합한 '포춘마켓' 왓에버 시리즈를 2월 한 달간 진행하고 있어 명절을 맞아 새해의 복과 긍정적인 기운을 즐겁게 나눌 수 있는 명소로 주목받고 있다.

에버랜드가 설 연휴 기간 윷놀이, 투호던지기 등 전통놀이와 이색 운세 체험 등 다양한 명절 프로그램을 선보인다. 한복을 입은 레니와 라라가 '포춘마켓'이 한창인 축제콘텐츠존에서 포토타임과 전통놀이 등 설날 이벤트를 소개하고 있다. 삼성물산 AD 원본보기 아이콘

먼저 연휴 동안 정문에서 한복을 입고 고객을 맞이하는 직원들과 반가운 새해 인사를 나누며 입장하면 에버랜드 캐릭터인 레니앤프렌즈가 병오년의 상징인 붉은 말을 타고 있는 포춘마켓 포토존을 만날 수 있다.

포춘마켓 메인 체험존인 축제 콘텐츠 존에서는 사주, 타로 전문가에게 무료로 운세 상담을 받을 수 있고, 꽃바람 이박사의 꽃점, 나의 띠에 맞는 맞춤 운세 뽑기, 액운 쫓기, 수정구슬 운세 점치기 등 색다른 체험 콘텐츠로 신년 행운의 기운을 가득 받아갈 수 있다.

또 설빔을 입은 레니, 라라 캐릭터와 함께하는 스페셜 한복 포토타임이 매일 2회 진행돼 가족, 친구, 연인과 함께 명절 추억을 인증샷으로 남길 수 있다.

인근 카니발 광장에서는 연휴 기간 매일 오전 11시부터 오후 4시30분까지 우리나라의 놀이문화를 체험할 수 있는 민속놀이 체험존이 운영된다.

윷놀이, 투호놀이, 딱지치기, 비석치기, 제기차기 등 다양한 전통 놀이를 남녀노소 누구나 자유롭게 즐길 수 있어 세대를 아우르는 콘텐츠로 명절 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

에버랜드가 설 연휴 기간 윷놀이, 투호던지기 등 전통놀이와 이색 운세 체험 등 다양한 명절 프로그램을 선보인다. 한복을 입은 레니와 라라가 '포춘마켓'이 한창인 축제콘텐츠존에서 포토타임과 전통놀이 등 설날 이벤트를 소개하고 있다. 삼성물산

설날을 맞아 한복 착용 고객을 위한 특별 프로모션도 진행된다. 한복을 입고 현장 매표소를 방문하면 우대 가격으로 에버랜드를 이용할 수 있으며, 사파리월드, 범퍼카, 챔피온쉽로데오에서는 한복 차림 고객에게 에버랜드에서 현금처럼 이용할 수 있는 솜 포인트를 받을 수 있는 '행운의 당근카드'를 증정한다.

외국인 방문객을 위한 설맞이 프로모션도 눈길을 끈다. 오는 22일까지 각국의 전통 의상을 입고 에버랜드를 방문한 외국인은 특별 우대 혜택을 받을 수 있어, 국적을 넘어 모두가 함께 즐기는 글로벌 명절 분위기 연출도 기대된다.

설날 분위기를 더하는 굿즈와 먹거리도 풍성하다. 포춘마켓에서 복주머니, 한복 판다 인형 등 복(福) 테마 상품을 구매하면 기념 코인을 증정하며, 이를 모아 랜덤 부적이나 배지 등 기념품으로 교환할 수 있다.

에버랜드 각 레스토랑에서는 등갈비 오색 떡국, 얼큰 육전 조랭이 떡국, 짬뽕 떡국, 황태 떡만둣국 등 다양한 떡국 메뉴를 선보이며 명절 미식의 즐거움을 더한다.

동물들과 함께하는 행운 이벤트도 마련됐다. 전문 주키퍼가 진행하는 애니멀톡 시간에 포춘쿠키를 선물하는 이색 이벤트가 진행되며, 설 연휴 기간 타이거밸리에서는 애니멀톡 참여 고객 중 선착순 2026명에게 한국호랑이 스페셜 배지를 증정한다.

연휴 기간 쌓인 피로는 '윈터 스파 캐비'에서 따뜻한 힐링 스파를 즐기며 날려보길 추천한다. 올겨울 에버랜드와 캐리비안 베이를 하루에 모두 즐길 수 있는 '에버 투 캐비' 혜택이 마련돼, 오는 27일까지 에버랜드 고객은 방문 당일 캐리비안 베이를 무료로 이용할 수 있다.

에버랜드 관계자는 "설 연휴를 맞아 전통 놀이부터 신년 행운 테마 콘텐츠까지 누구나 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 준비했다"며 "놀이와 먹거리, 힐링 스파까지 하루에 모두 경험하며 몸과 마음이 따뜻해지는 특별한 명절을 에버랜드에서 즐겨보시길 바란다"고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



