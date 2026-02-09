본문 바로가기
한샘, LX글라스와 손잡고 '밀란' 발코니창 업그레이드

최호경기자

입력2026.02.09 08:45

'엘릭스 뉴트럴' 적용해 기능 강화

한샘은 자사 '밀란' 발코니창에 LX글라스의 '엘릭스(ELIX) 뉴트럴' 제품을 기본 적용해 유리 사양을 고급화하고 제품 경쟁력을 강화했다고 9일 밝혔다.


엘릭스는 쾌적한 단열 환경과 밝은 채광을 제공하는 고성능 더블로이 유리 제품이다. 더블로이는 유리에 두 겹의 은 코팅막을 입혀 싱글로이 대비 기능을 강화한 유리를 말한다. 정밀한 코팅 기술을 바탕으로 뛰어난 내구성과 품질 안정성을 구현했다는 설명이다.

한샘 '밀란' 창호. 한샘

한샘 '밀란' 창호. 한샘

한샘은 밀란 발코니창에 은은하고 균형 잡힌 컬러의 엘릭스 뉴트럴 제품을 적용했다. 이를 통해 자외선 차단 기능을 강화해 가구 및 바닥재의 변색을 방지하고 피부 보호를 돕는 등 주거 안전성을 높였다는 설명이다. 또한, 태양열 차단 기능과 단열성을 강화해 여름철 냉방비와 겨울철 난방비를 절감할 수 있도록 에너지 효율 최적화 솔루션을 제공한다.


한샘 관계자는 "이번 업그레이드는 디자인뿐만 아니라 에너지 효율이라는 기능적 가치를 중시하는 고객의 니즈를 반영한 결과"라며 "앞으로도 글로벌 수준의 기술력을 갖춘 파트너사들과 협력해 고객들이 머무는 주거 공간의 가치를 높일 수 있는 창호 라인업을 지속해서 선보일 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

