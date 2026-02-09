본문 바로가기
은평구, 설 앞두고 저소득층에 29억 복지 예산 조기 집행

김민진기자

입력2026.02.09 08:44

명절위문금 6억·난방비 23억 등

서울 은평구(구청장 김미경)가 설 명절을 앞두고 저소득층 주민을 위한 복지 예산 조기 집행에 나선다. 구는 경기 침체와 고물가로 어려움을 겪는 취약계층의 생활 안정을 위해 명절 위문금과 겨울철 난방비를 신속 지원한다고 밝혔다.

은평구청 청사 전경. 은평구 제공.

은평구청 청사 전경. 은평구 제공.

생계·의료급여 수급 가구에는 약 6억원의 명절위문금을 지원한다. 시설 수급자에게는 1인당 5만원씩 별도로 지급하며, 약 3100만원을 집행한다.


겨울철 한파 대비 난방비 지원도 강화한다. 기초생활수급자와 차상위계층에게 약 23억원을 집행해 에너지 비용 부담을 덜어줄 계획이다.

설 명절 전 소비 지출 증가에 대비해 기초생활보장급여 등 28종의 사회보장급여 2월분도 오는 13일 조기 지급한다.

김미경 은평구청장은 "복지 예산의 신속한 집행을 통해 어려움을 겪는 이웃들이 따뜻하고 풍요로운 설 명절과 겨울을 보내길 바란다"며 "앞으로도 촘촘하고 빈틈없는 복지 행정을 구현해 모두가 행복한 은평을 만들어 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
