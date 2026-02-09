은평구, 설 앞두고 저소득층에 29억 복지 예산 조기 집행

명절위문금 6억·난방비 23억 등

서울 은평구(구청장 김미경)가 설 명절을 앞두고 저소득층 주민을 위한 복지 예산 조기 집행에 나선다. 구는 경기 침체와 고물가로 어려움을 겪는 취약계층의 생활 안정을 위해 명절 위문금과 겨울철 난방비를 신속 지원한다고 밝혔다.

생계·의료급여 수급 가구에는 약 6억원의 명절위문금을 지원한다. 시설 수급자에게는 1인당 5만원씩 별도로 지급하며, 약 3100만원을 집행한다.

겨울철 한파 대비 난방비 지원도 강화한다. 기초생활수급자와 차상위계층에게 약 23억원을 집행해 에너지 비용 부담을 덜어줄 계획이다.

설 명절 전 소비 지출 증가에 대비해 기초생활보장급여 등 28종의 사회보장급여 2월분도 오는 13일 조기 지급한다.

김미경 은평구청장은 "복지 예산의 신속한 집행을 통해 어려움을 겪는 이웃들이 따뜻하고 풍요로운 설 명절과 겨울을 보내길 바란다"며 "앞으로도 촘촘하고 빈틈없는 복지 행정을 구현해 모두가 행복한 은평을 만들어 나가겠다"고 말했다.





