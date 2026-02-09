본문 바로가기
한투운용 ACE 코스닥150 ETF, 순자산액 2000억원 돌파

김영원기자

입력2026.02.09 08:43

코스닥150 ETF 중 연간 총보수 최저

한국투자신탁운용은 ACE 코스닥150 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 2000억원을 돌파했다고 9일 밝혔다.


한국거래소에 따르면 ACE 코스닥150 ETF의 순자산액은 지난 4일 기준 2000억원을 넘어섰다. 지난 2020년 5월 상장 이후 첫 돌파로, 지난 6일 기준 순자산액은 2094억원으로 집계됐다.

한투운용 ACE 코스닥150 ETF, 순자산액 2000억원 돌파
ACE 코스닥150 ETF는 코스닥시장에 상장된 주식을 주된 투자자산으로 하는 상품이다. 한국거래소가 산출·발표하는 코스닥150 지수를 기초지수로 하며, 편입 종목에서 나온 분배금을 연 1회 지급하는 연분배형 상품이다.


해당 ETF의 연간 총보수는 0.02%로 국내 상장된 코스닥150 ETF 8개 중 가장 낮다. 연간 총보수뿐 아니라 기타비용과 매매·중개수수료율이 모두 포함된 실부담비용 또한 0.0887%로 최저치를 기록 중이다.


보수가 낮은 만큼 장기 성과가 우수하다. ETF체크에 따르면 해당 ETF의 최근 3년 및 5년 수익률은 19.53%와 5.11%로, 코스닥150 ETF 8개 중 가장 높다. 최근 1년 및 상장 이후 수익률은 각각 47.66%, 88.03%로 집계됐다.

국내증시 활황에 힘입어 자금 유입도 이어지고 있다. 연초 이후 ACE 코스닥150 ETF로 유입된 투자자금은 1665억원에 달하고, 이 중 1015억원은 개인투자자 자금으로 집계됐다.


남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "코스닥 지수의 상승세를 두고 '3000스닥(코스닥 지수 3000포인트)' 기대까지 나오는 상황"이라며 "정부의 적극적인 국내 증시 및 코스닥 시장 활성화 정책 등이 추진되는 만큼, 실부담비용 측면에서 경쟁력 있는 구조를 가진 ACE 코스닥150 ETF를 포트폴리오에 담아 가시면 좋을 것"이라고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
