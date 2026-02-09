강서구, 연 0.8% 초저금리로 중소기업에 80억 융자

작년보다 0.7%포인트 낮춰…9일부터 접수

서울 강서구(구청장 진교훈)가 경기 침체로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인을 위해 총 80억원 규모의 융자 지원에 나선다.

구는 9일부터 '중소기업육성기금 융자지원' 사업 접수를 시작한다고 밝혔다. 본사가 강서구에 있는 공장등록업체, 벤처기업, 이노비즈기업은 최대 3억원, 그 외 중소기업과 소상공인은 최대 5000만원까지 신청할 수 있다.

가장 눈에 띄는 점은 금리다. 구는 융자 금리를 연 0.8%로 책정했다. 지난해 1.5%에서 0.7%포인트 낮춘 것으로, 기업들의 이자 부담이 크게 줄어들 전망이다. 금리는 고정이며, 1년간 이자만 내고 이후 4년간 원리금을 분할 상환하면 된다.

융자금은 시설자금, 운전자금, 기술개발자금 등 경영 활동과 직접 관련된 용도로만 쓸 수 있다. 다른 용도로 사용하면 대출이 해지되고 일반금리가 소급 적용된다. 현재 강서구 중소기업육성기금 융자를 상환 중이거나 국세·지방세를 체납한 업체는 지원 대상에서 제외된다.

접수는 자금이 소진될 때까지 진행된다. 이달 27일까지는 강서구청 지하 1층 소회의실에서 신청서와 사업계획서 등을 제출하면 된다. 3월 3일부터는 소기업·소상공인을 대상으로 권역별 '찾아가는 원스톱 금융클리닉'으로 전환한다. 클리닉에선 금융 제도 안내와 현장 접수를 함께 진행할 예정이다. 구체적인 장소는 강서구청 누리집에 공지된다.

서류 접수 후 서울신용보증재단과 우리은행 심사를 거쳐 개별 통보한다. 자세한 사항은 강서구청 누리집에서 확인할 수 있다. 지난해 이 사업을 통해 146개 업체가 총 66억8000만원의 융자를 받았다.

구 관계자는 "이번 융자지원은 경기 침체로 어려움을 겪는 기업들에 든든한 버팀목이 될 것"이라며 "앞으로도 지역 기업이 흔들리지 않도록 현장의 목소리를 반영한 지원정책을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.





