현대위아, 사우디 방산전시회 'WDS 2026' 참가… 중동 수주 박차

소형전술차량 탑재 105㎜ 자주포 실물 전시

AI 기반 RCWS 및 드론 방어 체계 라인업 공개

현대위아는 사우디아라비아 리야드에서 열리는 '월드 디펜스 쇼(WDS) 2026'에 참가한다고 9일 밝혔다. 8일부터 오는 12일까지 열리는 WDS는 45개국 750여개 업체가 참가하는 중동 최대 방산 전시회며 현대위아가 사우디 방산 전시회에 단독 부스를 마련한 것은 이번이 처음이다.



사우디아라비아 리야드에서 8일(현지시간) 개막한 방위산업 전시회 'WDS 2026'에 참가한 현대위아의 전시장 모습.

현대위아는 이번 전시회에서 차량형 화력체계 실물을 대거 공개했다. 대표 제품인 '경량화 105㎜ 자주포'는 기존 차륜형 자주포보다 무게를 절반 이상 줄여 기동성을 높인 것이 특징이며 최대 사거리는 18㎞에 달한다. 헬기 수송이 가능해 신속한 작전 투입이 용이하다.



보병대대 주력 화기인 '차량탑재형 81㎜ 박격포'도 목업 형태로 전시했다. 자동 방열 방식을 적용해 방열 시간을 5분에서 10초로 단축했으며 운용 인원을 5명에서 3명으로 줄여 효율성을 높였다. 차량 사용이 제한되는 상황에서는 기존 박격포와 동일한 방식으로 운용할 수 있도록 설계했다.

미래형 무기체계인 원격사격통제체계(RCWS) 라인업도 선보인다. 7.62㎜ 기관총을 장착한 소형 RCWS 실물과 12.7㎜ 기관총 및 40㎜ 고속유탄발사기관총을 탑재한 중형 RCWS 목업을 공개했다. 모든 RCWS에는 AI 기반 자동추적 알고리즘을 탑재해 표적 탐지 및 식별 정밀도를 높였다.

이와 함께 ▲레이더와 광학장치로 드론을 탐지·식별하는 '차량탑재형 대 드론 통합방어 체계(ADS)'도 전시했다. 전파 교란 방식의 소프트 킬과 RCWS를 활용한 하드 킬 기능을 모두 갖춘 것이 강점이다. 현대위아는 사우디아라비아의 '비전 2030' 정책에 맞춰 중동 지역 화포 체계 수출을 확대할 계획이다.

현대위아 관계자는 "중동 최대 방산 전시회인 WDS에 처음으로 단독 부스를 열게 되어 뜻깊다"며 "중동을 포함한 다양한 권역에서 방산 기술을 선보여 해외 수주 활동을 본격화할 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



