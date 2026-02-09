코베스트로, 상하이 TDI 생산능력 연 37만 톤으로 확대

코베스트로 상하이 생산능력 확대

아태 폴리우레탄 시장 공략 강화

상하이 TDI 증설로 아태 공급 안정성 강화

글로벌 소재 기업 코베스트로는 중국 상하이 통합생산단지(CISS)의 TDI(폴리우레탄 폼) 생산능력을 기존 연 31만 톤에서 37만 톤으로 확대했다고 9일 밝혔다.

이번 증설은 공정 최적화를 통해 병목 구간을 개선하는 프로젝트의 일환으로, 신규 생산라인 건설 없이 생산 효율과 처리량을 높인 것이 특징이다. 코베스트로는 이를 통해 아시아·태평양 지역에서 증가하는 TDI 수요에 대응하고, 고객 대상 공급 안정성과 시장 대응 속도를 한층 강화했다.

아시아·태평양 지역 퍼포먼스 머티리얼즈 영업 총괄인 샤오빈 종(Xiaobin Zhong)은 "이번 투자는 아시아·태평양 고객의 성장을 함께하기 위한 코베스트로의 지속적인 노력의 일환"이라며 "상하이 TDI 생산능력 확대를 통해 시장 수요 증가에 보다 확실하게 대응하고, 특히 가구·자동차 산업 고객에게 안정적인 공급 환경을 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

상하이 화학산업단지에 위치한 CISS는 코베스트로의 글로벌 핵심 생산기지 가운데 하나로, 다양한 폴리우레탄 원료를 안정적으로 공급하고 있다. 이번 프로젝트는 기존 시설을 최적화해 자원 효율성을 높이면서도 운영 안정성을 유지한 채 생산성을 향상시켰다는 점에서 의미가 크다.

TDI는 매트리스, 가구, 자동차 시트 등에 사용되는 유연 폴리우레탄 폼의 핵심 원료로, 일상생활과 산업 전반의 다양한 제품에서 편안함과 성능 향상에 기여하는 소재다.

코베스트로는 이번 생산능력 확대를 통해 아시아·태평양 시장 전반에 보다 안정적인 공급 기반을 확보하고, 글로벌 고객의 제품 품질과 성능 향상에도 기여할 것으로 기대하고 있다.





