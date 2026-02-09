본문 바로가기
인천시, 설 연휴 응급진료체계 가동…달빛어린이병원 등 운영

박혜숙기자

입력2026.02.09 08:37

응급실 26곳 24시간 운영

인천시는 설 연휴 기간 의료공백을 최소화하고 응급 상황에 신속히 대응하기 위해 시와 각 군·구 보건소에 '응급진료상황실'을 운영하고, 응급의료기관과 병·의원, 약국 등을 중심으로 응급 진료체계를 본격 가동한다고 9일 밝혔다.


연휴 기간 응급의료기관 21곳, 응급의료시설 5곳, 소아전문응급의료센터 2곳의 응급실은 24시간 정상 운영된다. 시는 '닥터헬기'와 '닥터-카'를 상시 대기 상태로 유지해 응급환자 진료에 차질이 없도록 할 방침이다.

병원 응급의료센터. 아시아경제 DB

또 연휴기간 응급실 혼잡을 줄이고, 경증 환자도 안심하고 진료받도록 달빛어린이병원 7곳과 공공심야약국 35곳(365일 20곳, 요일제 15곳)을 운영한다.


달빛어린이병원은 평일 야간과 토·일·공휴일에 소아 응급시 진료가 가능하고, 공공심야약국은 오후 10시부터 새벽 1시까지 이용할 수 있다.


연휴 기간 문을 여는 병·의원과 약국 정보는 응급의료포털 'e-gen'을 통해 확인할 수 있으며 120 미추홀콜센터, 119 구급상황관리센터, 129 보건복지상담센터를 통해서도 안내받을 수 있다.

인천시 관계자는 "설 연휴 기간 의료 공백과 시민 불편을 최소화하겠다"며 "병·의원이나 약국을 방문할 경우 꼭 사전에 운영 여부를 확인할 것"을 당부했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

