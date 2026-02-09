본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

LG유플러스, 설 연휴 앞두고 24시간 종합상황실 운영

공병선기자

입력2026.02.09 09:01

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LG유플러스는 설 연휴를 앞두고 고객들이 데이터와 음성 등 통신 서비스를 원활하게 이용하기 위한 네트워크 최적화, 24시간 종합상황실 운영 등 연휴 특별 소통 대책을 수립했다고 9일 밝혔다.


LG유플러스는 설 연휴를 앞두고 고객들이 데이터와 음성 등 통신 서비스를 원활하게 이용하기 위한 네트워크 최적화, 24시간 종합상황실 운영 등 연휴 특별 소통 대책을 수립했다고 9일 밝혔다. LG유플러스 임직원이 서울역 인근 네트워크 장비를 점검하고 있다. LG유플러스 제공

LG유플러스는 설 연휴를 앞두고 고객들이 데이터와 음성 등 통신 서비스를 원활하게 이용하기 위한 네트워크 최적화, 24시간 종합상황실 운영 등 연휴 특별 소통 대책을 수립했다고 9일 밝혔다. LG유플러스 임직원이 서울역 인근 네트워크 장비를 점검하고 있다. LG유플러스 제공

AD
원본보기 아이콘

LG유플러스는 비상운영체계에 돌입한 건 설 연휴 동안의 이동통신 통화량 및 데이터 트래픽급증에 대비하기 위해서다. LG유플러스는 비상 상황에 긴급 대응하기 위해 서울 마곡 사옥에 종합상황실을 열고 24시간 집중 모니터링에 돌입했다.

아울러 명절 통화량 및 데이터 사용량 추이를 분석해 주요 고속도로 요금소 및 휴게소 상습 정체구간 등 중요 거점지역에 현장 요원을 배치하고 상시 출동 준비 태세를 갖춰 돌발 상황에 대비하기로 했다.


LG유플러스는 설 연휴 기간 U+tv와 온라인동영상서비스(OTT) 동영상 시청이 증가할 것으로 예상하고 캐시 서버 용량 증설 등을 통해 트래픽 증가에도 대비할 계획이다.


설 연휴에 가족과 지인에게 연락할 수 있도록 고객들에게 무료 영상통화 혜택도 제공한다. 오는 14~18일 동안 혜택을 받을 수 있으며 알뜰폰 가입자도 포함된다. 다만 선불폰 이용자나 카카오톡·페이스톡 등 모바일 데이터를 이용한 영상통화는 무료 이용 대상에서 제외된다.




공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나도 이런 사고 당해 봤으면"빗썸 사태, 해외 누리꾼도 관심

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태

홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기