LG유플러스, 설 연휴 앞두고 24시간 종합상황실 운영

LG유플러스는 설 연휴를 앞두고 고객들이 데이터와 음성 등 통신 서비스를 원활하게 이용하기 위한 네트워크 최적화, 24시간 종합상황실 운영 등 연휴 특별 소통 대책을 수립했다고 9일 밝혔다.

LG유플러스 임직원이 서울역 인근 네트워크 장비를 점검하고 있다. LG유플러스 제공

LG유플러스는 비상운영체계에 돌입한 건 설 연휴 동안의 이동통신 통화량 및 데이터 트래픽급증에 대비하기 위해서다. LG유플러스는 비상 상황에 긴급 대응하기 위해 서울 마곡 사옥에 종합상황실을 열고 24시간 집중 모니터링에 돌입했다.

아울러 명절 통화량 및 데이터 사용량 추이를 분석해 주요 고속도로 요금소 및 휴게소 상습 정체구간 등 중요 거점지역에 현장 요원을 배치하고 상시 출동 준비 태세를 갖춰 돌발 상황에 대비하기로 했다.

LG유플러스는 설 연휴 기간 U+tv와 온라인동영상서비스(OTT) 동영상 시청이 증가할 것으로 예상하고 캐시 서버 용량 증설 등을 통해 트래픽 증가에도 대비할 계획이다.

설 연휴에 가족과 지인에게 연락할 수 있도록 고객들에게 무료 영상통화 혜택도 제공한다. 오는 14~18일 동안 혜택을 받을 수 있으며 알뜰폰 가입자도 포함된다. 다만 선불폰 이용자나 카카오톡·페이스톡 등 모바일 데이터를 이용한 영상통화는 무료 이용 대상에서 제외된다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



