본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]"제주 흑돼지와 훗카이도 카레의 만남"

허경준기자

입력2026.02.09 09:03

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오뚜기, ‘제주 흑돼지 카레’ 출시
집·야외서 간편하게 즐기는 스프카레
온라인·동문 시장 등 ‘제주 오프라인 채널’서 판매

[오늘의신상]"제주 흑돼지와 훗카이도 카레의 만남"
AD
원본보기 아이콘

오뚜기 가 제주산 흑돼지를 사용해 훗카이도식 정통 스프카레의 맛을 구현한 신제품을 출시했다.


오뚜기는 제주산 흑돼지와 감자, 당근을 넣어 끓인 훗카이도식 정통 국물형 스프카레인 '제주담음 제주 흑돼지 스프카레'를 출시했다고 9일 밝혔다.

진한 육수의 깊은 맛이 특징인 '제주담음 제주 흑돼지 스프카레'는 오랜 시간 우려낸 육수에 향신료를 더해 스프카레 특유의 깊고 깔끔한 풍미를 살렸으며, 일반 카레보다 가벼우면서도 진한 맛을 즐길 수 있다.


제주산 흑돼지에 제주산 감자와 당근을 더해 재료 본연의 식감을 자랑한다. 밥은 물론 면이나 채소 등 다양한 재료와 곁들일 수 있어, 취향에 따라 나만의 스프카레로 즐길 수 있다. 전자레인지로 간편하게 조리할 수 있어 집에서는 물론 캠핑이나 야외 활동 시에도 부담 없이 활용할 수 있다.


'제주담음 제주 흑돼지 스프카레'는 쿠팡과 오뚜기몰 등 주요 온라인 채널과 GS슈퍼를 비롯해 제주 지역 기념품샵 및 동문시장 등에서 만나볼 수 있다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나도 이런 사고 당해 봤으면"빗썸 사태, 해외 누리꾼도 관심

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태

홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기