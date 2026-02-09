[오늘의신상]"제주 흑돼지와 훗카이도 카레의 만남"

오뚜기, ‘제주 흑돼지 카레’ 출시

집·야외서 간편하게 즐기는 스프카레

온라인·동문 시장 등 ‘제주 오프라인 채널’서 판매

오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 390,500 전일대비 2,000 등락률 +0.51% 거래량 1,028 전일가 388,500 2026.02.09 09:05 기준 관련기사 [오늘의신상]"더 촉촉해진 닭가슴살"… 오뚜기 가뿐한끼, 신제품 3종 출시'킹달러'에 킹받네…식품업계, 수익성 '경고등'[오늘의신상]"버터 풍미 더했다" 오뚜기, 버터쨈 신제품 2종 출시 전 종목 시세 보기 close 가 제주산 흑돼지를 사용해 훗카이도식 정통 스프카레의 맛을 구현한 신제품을 출시했다.

오뚜기는 제주산 흑돼지와 감자, 당근을 넣어 끓인 훗카이도식 정통 국물형 스프카레인 '제주담음 제주 흑돼지 스프카레'를 출시했다고 9일 밝혔다.

진한 육수의 깊은 맛이 특징인 '제주담음 제주 흑돼지 스프카레'는 오랜 시간 우려낸 육수에 향신료를 더해 스프카레 특유의 깊고 깔끔한 풍미를 살렸으며, 일반 카레보다 가벼우면서도 진한 맛을 즐길 수 있다.

제주산 흑돼지에 제주산 감자와 당근을 더해 재료 본연의 식감을 자랑한다. 밥은 물론 면이나 채소 등 다양한 재료와 곁들일 수 있어, 취향에 따라 나만의 스프카레로 즐길 수 있다. 전자레인지로 간편하게 조리할 수 있어 집에서는 물론 캠핑이나 야외 활동 시에도 부담 없이 활용할 수 있다.

'제주담음 제주 흑돼지 스프카레'는 쿠팡과 오뚜기몰 등 주요 온라인 채널과 GS슈퍼를 비롯해 제주 지역 기념품샵 및 동문시장 등에서 만나볼 수 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>