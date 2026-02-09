본문 바로가기
경기도, 사회적경제제품 온라인 매장 '공삼일샵' 입점 기업 모집

이종구기자

입력2026.02.09 08:28

경기도와 경기도주식회사가 도내 사회적경제제품 온라인 매장, 공삼일샵(031#) 입점 기업을 모집한다.

공삼일샵 입점 기업 모집. 경기도주식회사 제공

공삼일샵 입점 기업 모집. 경기도주식회사 제공

경기도주식회사는 오는 26일까지 '2026년 사회적경제제품 온라인 매장 운영 사업 지원기업 1차 모집'을 진행한다고 9일 밝혔다.


지원 내용은 경기도 사회적경제 쇼핑몰 '공삼일샵(031#)' 온라인 스토어 입점 및 판로지원으로 선발된 기업은 공삼일샵 입점과 더불어 프로모션을 통한 판촉, 기타 온라인 복지몰 연계 기획전 등을 지원받을 수 있다.

지원 대상은 도내 사회적경제제품 생산기업(사회적기업, 마을기업, 협동조합, 자활기업 등, 예비 포함)과 공정무역기업이다.


이번 1차 모집을 통해 약 20개의 기업을 선발할 예정이며, 26일 서류 심사 이후 3월경 지원기업 선정 결과를 통보할 계획이다. 지원을 원하는 기업은 경기도주식회사 누리집 내 알림소식-사업공고 메뉴에서 지원 자격 확인 및 지원서를 접수할 수 있다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

