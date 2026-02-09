경기도, 사회적경제제품 온라인 매장 '공삼일샵' 입점 기업 모집

경기도와 경기도주식회사가 도내 사회적경제제품 온라인 매장, 공삼일샵(031#) 입점 기업을 모집한다.

경기도주식회사는 오는 26일까지 '2026년 사회적경제제품 온라인 매장 운영 사업 지원기업 1차 모집'을 진행한다고 9일 밝혔다.

지원 내용은 경기도 사회적경제 쇼핑몰 '공삼일샵(031#)' 온라인 스토어 입점 및 판로지원으로 선발된 기업은 공삼일샵 입점과 더불어 프로모션을 통한 판촉, 기타 온라인 복지몰 연계 기획전 등을 지원받을 수 있다.

지원 대상은 도내 사회적경제제품 생산기업(사회적기업, 마을기업, 협동조합, 자활기업 등, 예비 포함)과 공정무역기업이다.

이번 1차 모집을 통해 약 20개의 기업을 선발할 예정이며, 26일 서류 심사 이후 3월경 지원기업 선정 결과를 통보할 계획이다. 지원을 원하는 기업은 경기도주식회사 누리집 내 알림소식-사업공고 메뉴에서 지원 자격 확인 및 지원서를 접수할 수 있다.





