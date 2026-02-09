본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

NH농협카드, 새해맞이 '따뜻한 동행·행복한 나눔' 행사 실시

이승형기자

입력2026.02.09 08:24

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NH농협카드가 지난 6일 범농협 차원에서 진행되는 '새해맞이 따뜻한 동행·행복한 나눔' 릴레이 행사의 일환으로 사회복지법인 선덕원을 찾아 우리쌀, 떡국떡 나눔 행사를 진행했다고 9일 밝혔다.


지난 6일 사회복지법인 선덕원에서 이정환 NH농협카드 사장(중앙 우측), 선덕원 진유일 원장(중앙), NH농협카드와 마스터카드 임직원 등이 기념사진을 촬영하고 있다. NH농협카드

지난 6일 사회복지법인 선덕원에서 이정환 NH농협카드 사장(중앙 우측), 선덕원 진유일 원장(중앙), NH농협카드와 마스터카드 임직원 등이 기념사진을 촬영하고 있다. NH농협카드

AD
원본보기 아이콘

1965년에 창립된 선덕원은 미취학 아동부터 고등학생까지 현재 35명의 아동들이 생활하는 아동복지시설이다. 이날 이정환 NH농협카드 사장과 NH농협카드 봉사단은 농협쌀 600kg과 떡국떡을 후원했다. 후원물품은 NH농협카드 임직원의 자발적인 참여로 이루어진 봉사단의 적립금 및 마스터카드의 후원금으로 마련했다.

이정환 NH농협카드 사장은 "작은 나눔이지만, 소외되는 이웃이 없는 포근하고 행복한 설 명절이 되기를 바라는 마음으로 행사를 준비했다"며 "앞으로도 선한 영향력을 전할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 준비하겠다"고 밝혔다.


NH농협카드는 NH농협금융·NH농협은행 등에 이어 10번째로 릴레이를 이어나갔다. 이후에도 범농협 계열사는 취약계층을 위해 설 명절까지 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태

홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

이언주 "조국, 본인 당 일이나 신경 쓰길…뭐가 급해서 날짜까지 정하며 압박하나"

"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기