[오늘의신상]"전통차도 제로로 즐긴다"… 웅진식품, ‘티즐 제로 오미자·오디’ 출시

허경준기자

입력2026.02.09 08:24

오미자·오디 등 친숙한 한국 원물 활용 ‘블렌딩 티’

웅진식품이 한국적인 맛을 현대적으로 풀어낸 '티즐 제로' 신제품 2종을 출시한다.


웅진식품은 한국인에게 친숙해 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 오미자와 오디를 활용한 블렌딩 티를 출시했다고 9일 밝혔다.

웅진식품티즐 제로 오미자와 오디

이번 신제품은 국산 100% 원물 농축액과 프리미엄 찻잎을 사용해 과즙의 풍미와 차의 깊은 맛을 조화롭게 담아냈다. '제로 칼로리', '제로 슈가'로 설계돼 일상 속에서 가볍게 즐기기 좋은 것이 특징이다.

'티즐 제로 오미자 히비스커스'는 다섯 가지 맛이 어우러진 오미자의 상큼함에 히비스커스의 산뜻한 산미, 블렌딩 티의 향긋함을 더해 균형 잡힌 풍미를 완성했다. '티즐 제로 오디 블랙티'는 새콤달콤한 오디의 맛과 진한 블랙티를 블렌딩해 깊고 부드러운 맛을 느낄 수 있는 제품이다.


웅진식품은 네이버 브랜드스토어 '신상위크' 프로모션을 통해 신제품을 단독 출시한다.. 오는 15일까지 신제품 2종을 최대 39%까지 할인된 가격에 만나볼 수 있으며, 10일 오후 7시부터 약 1시간 동안 진행되는 라이브 방송에서는 최대 54% 추가 할인 혜택도 제공할 예정이다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

