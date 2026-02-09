본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

홈앤쇼핑, 2025년 정부 학자금 지원 유공 교육부장관 표창

이서희기자

입력2026.02.09 08:06

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2020년 12월부터 9억3000만원 기부

홈앤쇼핑이 저소득 대학생의 학업 지원과 교육복지 증진에 기여한 공로를 인정받아 '2025년 정부 학자금 지원 유공 교육부장관 표창'을 받았다고 9일 밝혔다.

서울 강서구 홈앤쇼핑 사옥 전경. 홈앤쇼핑

서울 강서구 홈앤쇼핑 사옥 전경. 홈앤쇼핑

AD
원본보기 아이콘

홈앤쇼핑은 2020년 12월부터 지금까지 한국장학재단에 '푸른등대 홈앤쇼핑 홈앤스마일 기부장학금'으로 총 9억3000만원의 장학금을 기부했다. 기부금은 방송 전공 대학생과 택배기사 가정의 대학생 자녀 826명을 후원하는 데 사용됐다.


홈앤쇼핑은 학생들의 안정적인 학업 환경 조성과 미래 인재 육성 및 건강한 사회구성원 양성에 기여한 점을 높게 평가받았다. 이번 표창은 정부가 학자금 지원 확대와 교육 기회 형평성 제고에 기여한 기관 및 개인을 대상으로 수여하는 것으로, 홈앤쇼핑의 지속적이고 체계적인 사회공헌 활동이 공적 성과로 인정받았다는 데 의미가 있다. 홈앤쇼핑은 중소기업 판로 지원과 더불어 교육·복지·지역사회 상생을 위한 사회공헌 활동을 지속해서 전개하며 기업의 사회적 책임을 이행하고 있다.

홈앤쇼핑 관계자는 "미래 사회를 이끌어갈 청년들이 경제적 여건과 관계없이 꿈을 이어갈 수 있도록 돕는 것이 기업의 중요한 사회적 역할이라고 생각한다"며 "앞으로도 교육 분야를 포함한 다양한 사회공헌 활동을 통해 상생의 가치를 실천해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나도 이런 사고 당해 봤으면" 빗썸 사태, 해외 누리꾼도 관심

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태

홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기