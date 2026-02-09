이언주 "조국, 본인 당 일이나 신경 쓰길…뭐가 급해서 날짜까지 정하며 압박하나"

조국, 민주당에 13일까지 합당 입장 요구

이언주 "내홍 중인 여당에 분란 부추겨"

"합당, 정청래 개인의 의견 표시일 뿐"

조국 조국혁신당 대표가 더불어민주당을 향해 오는 13일까지 합당에 대한 공식 입장을 정리해달라고 요구한 가운데, 이언주 민주당 최고위원이 "우리 당의 일은 우리가 알아서 할 테니 본인 당 일에 신경 쓰길 바란다"며 불편한 기색을 내비쳤다.

정청래 더불어민주당 대표와 이언주 최고위원이 지난 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화하고 있다.

이 최고위원은 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올리고 "조 대표가 13일까지 합당에 대한 입장을 명확히 밝히라고 한 모양"이라며 이같이 밝혔다. 그는 정청래 민주당 대표의 합당 제안에 대해 "당 최고위원회의에서 의결은커녕 얘기조차 한 번도 나온 바 없는 상태에서 대표가 개인 차원에서 의견을 표시한 것에 불과했다"며 "한마디로 당 차원의 유효한 합당 제안은 애초부터 없었고, 그러니 합당에 대한 입장을 밝힐 일도 없다"고 주장했다.

또 "따라서 현재로는 우리 민주당이 합당에 대한 유효한 제안을 새로이 하지 않는 한 혁신당에서는 합당에 관해 특별한 입장을 밝힐 것도, 우리보고 밝히라고 요구할 일도 없는 것임을 분명히 밝혀둔다"고 말했다. 조 대표를 향해서는 "합당 문제로 여당이 내홍에 휩싸인 상황인데 13일까지 '너희들이 공식적으로 입장을 밝히지 않으면 합당은 없다'며 분란을 부추기고 있다. 뭐가 그리 급해서 날짜까지 지정하며 우리 당을 압박하는 것인가"라고 지적했다.

이 최고위원은 "혁신당에도 절차가 있듯이 우리 당도 우리의 절차가 있는 것이다. 본인이 말씀하셨듯이 우당에 대한 예의를 갖춰 달라"며 "우리는 대통령의 국정 운영을 뒷받침하고 대한민국의 미래를 준비하는 이재명의 민주당을 만들어 갈 것"이라고 했다. 그러면서 "다수 국민들, 특히 중도층과 2030, 서울 수도권과 부·울·경 지역은 양당의 합당에 부정적"이라며 "팩트는 무시하고 특정 소수의 생각을 부풀려 말하지 않기를 바란다"고 말했다.

조국 조국혁신당 대표는 8일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "설 연휴가 시작되는 13일 전까지 민주당의 공식 입장을 결정해달라"고 말했다.

조 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "설 연휴가 시작되는 13일 전까지 민주당의 공식 입장을 결정해달라"며 "그때까지 공식적이고 공개적인 답변이 없으면 합당은 없는 것으로 하겠다"고 말했다. 그는 "합당하지 않고 별도 정당으로 선거 연대를 이룰 것인지, 선거 연대도 하지 않을 것인지 또는 하나의 정당 안에서 가치와 비전 경쟁을 할 것인지 명확하게 선택해달라"며 "(토지공개념 등) 조국당 비전과 가치에 대한 태도를 밝혀달라"고 했다.

앞서 이 최고위원과 조 대표는 합당과 관련해 언쟁을 벌인 바 있다. 이 최고위원은 지난 1일 "혁신당이 위헌적 소지가 있는 토지공개념 입법 추진 정책을 포기하지 않는 한 합당 논의는 불가능하다"고 주장했다. 이에 조 대표는 "1989년 헌법재판소가 토지공개념 자체는 합헌이라고 분명히 판시했고, 우리 당은 1989년 헌재가 지목한 위헌 요소를 제거한 토지공개념 입법을 추진하고 있다. 토지공개념에 대해 국민의힘이 아니라 민주당에서 색깔론 공세를 전개하다니 믿어지지 않는다"고 맞받았다.

한편 민주당은 합당과 관련해 당내 의견 수렴 절차를 거쳐 조속히 입장을 정리할 방침이다. 박수현 수석대변인은 8일 국회에서 조 대표의 요구와 관련한 물음에 "정청래 대표는 (10일) 의원총회에서 의견을 수렴하고 당원들 의견을 반영해 의총 후 가급적 조속히 합당 추진에 관한 입장을 발표할 것"이라고 밝혔다.





김성욱 기자



