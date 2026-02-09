본문 바로가기
[날씨]아침까진 매서운 칼바람…낮부터 차차 '포근'

장희준기자

입력2026.02.09 07:52

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

낮 최고기온은 3∼10도

월요일인 9일 전국이 대체로 맑은 가운데 아침까지 강추위가 이어지다 낮부터 차차 포근해지겠다.


전국 대부분 지역의 아침 기온이 -15∼-5도(강원 내륙·산지 -15도 이하)로 낮겠으며 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다. 기온은 낮부터 차차 올라 평년(최저 -10∼0도, 최고 3∼9도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 낮 최고기온은 3∼10도로 예보됐다.

경남 창원시 마산합포구 한 아파트 화단에 매화가 꽃망울을 터뜨렸다. 연합뉴스

낮 동안 기온이 오르면서 강, 호수, 저수지, 하천 등의 얼음이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니 안전사고에 유의해야 한다.


이날 오전 5시 기온은 서울 -9.8도, 인천 -9.2도, 수원 -11.1도, 춘천 -12.9도, 강릉 -4.0도, 청주 -8.0도, 대전 -8.8도, 전주 -6.3도, 광주 -6.1도, 제주 2.3도, 대구 -5.3도, 부산 -4.9도, 울산 -6.4도, 창원 -4.6도 등이다.


동쪽 지역을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불과 화재에 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
