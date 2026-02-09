본문 바로가기
[클릭 e종목]"스피어, 스페이스X 핵심 파트너"

김대현기자

입력2026.02.09 07:50

SK증권은 9일 스피어 에 대해 "항공·우주 산업에 특화된 공급망 관리(SCM) 기반 특수합금 솔루션 기업"이라며 "스페이스X 등 고객사의 양산 국면 진입에 따른 중장기 성장성도 높다"고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

이날 허선재 SK증권 연구원은 "스피어는 단순 소재 유통을 넘어 글로벌 벤더 네트워크를 통해 원재료 수급부터 품질 관리, 납기 조율까지 통합 수행하는 사업 구조를 갖췄다"며 이같이 밝혔다.


특히 미국 민간 우주 개발 기업 스페이스X와의 연결성에 주목했다. 스피어는 스페이스X의 5대 1차 공급업체 중 하나이자 아시아 기업으로는 유일한 지위를 확보하고 있다.

스페이스X가 차세대 발사체(스타십) 상용화를 목표로 발사 빈도를 빠르게 확대하면서, 발사체당 소재 투입량이 큰 특수합금 수요도 구조적으로 증가할 전망이다.


허 연구원은 "스피어는 약 1조5000억원 규모의 10년 장기 공급 계약을 통해 사실상 연간 최소 물량을 이미 확보한 상태"라며 "고객사의 생산 확대가 곧바로 실적 성장으로 연결되는 구조여서 매출 가시성이 높다"고 말했다.


스피어는 지난해 인도네시아 니켈 제련소 운영 법인 지분 10%를 총 2억4000만달러(약 3200억원)에 인수하며 전략 광물인 니켈의 안정적인 조달 구조를 구축하기도 했다. 이 제련소는 연간 7만2000톤의 생산 능력을 보유하고 있어 스피어는 연간 7200톤 규모의 니켈 수급권을 확보하게 된다.

허 연구원은 "런던금속거래소(LME) 시세 대비 약 50% 수준의 원가로 원재료 조달이 가능하다는 점에서 연간 150억원 이상의 비용 절감 효과가 기대된다"며 "향후 지분법 이익 및 배당 수익을 통한 추가적인 현금흐름 개선 효과도 나타날 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
