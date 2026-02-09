강원관광제단, 작년 관광객 1억5000만명 돌파…전년 대비 480만명 급증

강원관광재단, 외지인·외국인 동반 상승 역대급 기록 달성

동해선 KTX 개통 효과 톡톡…영남권 관광객 강원으로 몰려

강원관광재단(대표이사 최성현)은 빅데이터 기반의 강원관광 동향 분석을 통해 강원특별자치도를 방문한 2025년 전체 관광객은 전년 대비 약 480만명(3.2%) 증가한 약 1억5460만 명이라고 9일 밝혔다.

12월 관광동향 보고서. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

외지인 관광객은 전년 대비 약 462만명(3.2%), 외국인 관광객은 약 18만명(5.7%) 증가하여 내·외국인 모두 강원 관광 수요가 상승 추세를 보이는 것으로 나타났다.

외지인의 경우, 계절적 성수기 중심으로 방문이 집중된 가운데 2월·4월·9월을 제외한 1월·5월·7월·8월·10월·11월·12월에는 전년 대비 관광객이 증가하였다.

외국인의 경우, 1~3월에는 소폭 감소가 있었으나 4월 이후 회복세로 전환되었고, 특히 7월에는 약 7.8만명(28.3%) 증가하며 가장 큰 성장폭을 기록했다. 방한 관광 수요가 본격적으로 회복되면서 가을·겨울까지 안정적인 증가 흐름을 보였다.

방문 패턴 측면에서 2025년은 성수기 중심의 계절 집중 구조가 한층 강화된 것으로 분석되었으며, 전체 관광객 기준 성수기 평균 증가폭은 약 184만명, 비수기는 29만명에 그쳐 2025년 관광객 증가는 성수기 중심으로 편중되었음을 시사한다.

주요 방문 연령층으로는 전년 대비 중·장년층 및 고령층 중심 구조가 더욱 뚜렷해졌으며, 월평균 기준으로 60대가 약 22.6만명 증가하며 전 연령대 중 가장 큰 증가폭을 기록했다. 이어서 50대는 11.4만명, 70대 이상은 10.9만명 증가하여 전반적으로 중·장년층이 전체 외지인 관광객 증가를 주도했다.

시군별 관광 현황의 경우, 철원을 제외한 17개 시군에서 전년 대비 관광객이 증가했으며, 그 중 인제군이 가장 높은 관광객 증가율(12.0%)을 기록하였고, 이어서 홍천군(8.8%), 동해시(6.7%), 영월군(6.0%), 고성군(5.7%) 등 순으로 관광객 증가세를 보였다.

또한, 2025년 1월 개통한 KTX 동해중부선(이하 동해선) 개통에 힘입어, 전년 대비 부·울·경 지역 유입 관광객은 약 7.7% 증가한 것으로 나타났다. 강원 지역으로 유입되는 광역지자체 가운데 경북도가 5위(3.7%)를 차지했으며, 전년 대비 유입률 증가폭이 큰 광역지자체로는 울산(12.4%, 1위), 부산(12.3%, 2위), 경상남도(9.4%, 3위) 등이 차례로 포함되며 동해선 열차권역 광역지자체 방문객이 크게 증가한 것으로 확인됐다.

강원관광재단 최성현 대표이사는 "지난 한 해 강원관광 수요의 안정적인 회복과 증가세가 점진적으로 이어지는 모습을 확인했다"며"강원 방문의 해 두 번째 해를 맞아 비수기 관광 수요 확대를 통한 계절적 편중 완화와 체류형 관광 활성화, 글로벌 관광 콘텐츠 확충을 통해 강원관광의 양적인 성장뿐만 아니라 질적 성장을 함께 이뤄내 관광을 통한 강원지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>