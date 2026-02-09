인태연 소진공 이사장, 백년소상공인 대전세종협동조합 출범식 참석

경과보고·운영계획 발표 순서 진행

소상공인시장진흥공단은 인태연 이사장이 대전 라이콘타운에서 열린 '백년소상공인 대전세종협동조합 출범식'에 참석해 지역 백년소상공인의 협력 출범을 축하했다고 9일 밝혔다.

6일 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 대전 라이콘타운에서 열린 '백년소상공인 대전세종협동조합 출범식'에 참석해 발언하고 있다. 소진공 AD 원본보기 아이콘

이번 협동조합 출범은 오랜 기간 지역을 지켜온 백년소상공인들이 안정적인 성장과 지역경제의 기여를 위해 각자의 경험과 노하우를 공유하고, 상호 협력할 수 있는 공동 대응 기반을 마련하고자 추진됐다.

백년소상공인은 장기간 사업을 운영하며 지역사회와 함께 성장해 온 우수 소상공인을 발굴·지정하는 제도로, 업력 30년 이상의 백년가게(음식·서비스업 등)와 업력 15년 이상의 백년소공인(제조업)으로 구분해 운영하고 있다.

이날 출범식은 백년소상공인 대전세종 협동조합의 설립 경과보고를 시작으로, 협동조합 운영계획 설명, 환영사 및 축사 순으로 진행됐다.

인 이사장은 "백년소상공인은 오랜 시간 지역과 함께 호흡하며 신뢰를 쌓아온 소상공인 대표적인 성공 모델"이라며 "이번 협동조합 출범을 계기로 개별 점포의 한계를 넘어 경험과 노하우를 함께 나누고, 지속 가능한 성장을 이끌어 가는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>