[클릭 e종목]“롯데쇼핑, 목표주가 11만5000원으로 상향…백화점 고성장”

임춘한기자

입력2026.02.09 07:33

대신증권은 9일 롯데쇼핑에 대해 실적 가시성 개선을 반영해 목표주가를 11만5000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


유정현 대신증권 연구원은 이날 보고서에서 "손익의 대부분을 차지하는 백화점 부문이 국내 소비 회복과 인바운드 매출 고성장으로 마진이 빠르게 개선 중"이라며 "대형마트는 부진하지만 더 크게 나빠질 가능성 낮고, 기타 자회사들 실적도 개선되고 있어 전체 실적 가시성이 크게 개선된 점 높이 평가된다"고 밝혔다.

롯데쇼핑은 지난해 백화점의 외국인 매출액은 29% 증가하며 매출의 4%를 차지했다. 이 수치는 계속 상승하면서 또 다른 성장축으로 작용하며 주가 상승을 견인할 것으로 분석된다.


유 연구원은 "올해 1분기 현재 백화점 기존점 성장률도 두 자릿수를 기록 중인 것으로 파악된다"며 "당분간 백화점 호황이 이어질 전망"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
