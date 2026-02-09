본문 바로가기
주한러시아대사 "韓, 러 협력 없이 북극항로 이용 불가"

차민영기자

입력2026.02.09 07:44

관영매체 인터뷰서 발언
"건설적 대화 준비돼"
韓, 지난달 북극항로 개척 계획 공개

게오르기 지노비예프 주한 러시아 대사. 연합뉴스

게오르기 지노비예프 주한러시아대사는 한국이 북극항로 개발 계획을 실행하려면 러시아와 긴밀히 협력해야 한다고 8일(현지시간) 강조했다.


지노비예프 대사는 이날 러시아 관영 리아노보스티 통신이 공개한 서울발 인터뷰에서 한국의 북극항로 개발 계획에 러시아 내 북극 지역의 항해 및 해양 안전 문제도 포함된다며 "러시아와 긴밀히 협력하지 않고는 실행할 수 없다"고 말했다.

그는 러시아가 북극항로를 이용해 아시아에서 유럽으로 물자를 운송하고 부산항을 국제물류 허브로 만들려는 한국의 의도를 인지하고 있다고 덧붙였다.


지노비예프 대사는 "이와 관련해 우리는 북극항로에 대한 건설적인 대화에 준비돼 있음을 확인하고 싶다"며 "그것이 시작될지는 한국의 북극항로 개발 열망이 얼마나 현실적인지에 달렸다"고 밝혔다.


한국 정부는 지난달 5일 북극항로 개척 계획을 공개했다. 이는 올해 9월 컨테이너 3000개를 한 번에 실을 수 있는 대형 화물선(3000TEU급) 컨테이너선을 부산에서 네덜란드 로테르담까지 시범 운항하는 내용을 담고 있다. 정부는 또 상반기 중 러시아 당국과의 협의를 위한 준비에 착수하겠다고 밝혔다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
