본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기도, 반도체 설계전문기업 시제품 양산화에 최대 3억원 지원

이영규기자

입력2026.02.09 07:16

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 도내 '팹리스'(반도체 설계 전문) 기업의 제품 사업화와 시장 진출 지원을 위해 '양산성능평가 과제 공모'를 오는 3월13일까지 진행한다.


양산성능평가 과제는 많은 팹리스 기업이 시제품 제작 이후 양산 단계에서 기술적 제약과 비용 부담으로 사업화에 어려움을 겪고 있는 현실을 반영해 '경기도 팹리스 수요연계 양산지원 사업'의 하나로 추진한다.

경기도는 수요기업과 연계해 신뢰성 검증, 양산 수율 개선 및 인증·표준 확보 등을 지원한다.


경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

지원 대상은 도내 소재 1년 이상 업력의 중소·중견 팹리스 기업이다. 경기도는 총 4개 과제를 선정해 과제당 최대 3억원을 지원한다.


지원 분야는 인공지능(AI), 자율주행차, 사물인터넷(IoT), 로봇 등 반도체 설계를 통해 제품을 제조하는 분야다. 다만 기술 성숙도(TRL:Technology Readiness Levels) 8~9단계 기술을 보유한 팹리스 기업만 신청할 수 있다.

경기도는 양산성능평가 과제를 지속적으로 운영해 팹리스 기업의 양산 성공률을 높이고, '설계-양산-수요처 적용·구매'로 이어지는 안정적인 반도체 공급망을 구축해 반도체 산업 경쟁력을 강화할 계획이다.


박민경 경기도 반도체산업과장은 "경기도는 이 사업을 통해 도내 팹리스 기업들이 마주한 높은 기술 장벽을 낮춰주고 제품 상용화를 촉진해 세계적인 기업으로 나아갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"저렇게 아파트 많은데, 내 집은 없고 빚은 많아요"…'무주택' 2030 역대 최다

"부담 없이 즐긴다" 1인 가구 늘자 미니 홀케이크 뜬다

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

"올리브영 직원이 만든 K뷰티"…글로벌 승부수 띄웠다

"꺼진줄 알았는데…" 문무대왕면 인근 산불 재발화, 현재 잔불 정리

새로운 이슈 보기