경기도, 융복합 게임쇼 '플레이엑스포' 5월 개최…참가기업 모집

이영규기자

입력2026.02.09 07:22

경기도가 오는 5월 수도권 최대 융복합 게임쇼 '2026 플레이엑스포(PlayX4)' 개최를 앞두고 10일부터 참가기업을 모집한다.


'2026 플레이엑스포(PlayX4)'는 오는 5월21일부터 24일까지 고양 킨텍스에서 즐거움(eXciting), 경험(eXperience), 뛰어남(eXcellent), 전문성(eXpert) 네 가지의 가치를 주제로 열린다.

플레이엑스포 안내 포스터

플레이엑스포 안내 포스터

그동안 플레이엑스포는 국내외 게임 기업을 연결하며 중소·인디 개발사의 시장 진출 기회를 확대하고, 글로벌 협력 성과를 지속적으로 창출해 왔다. 특히 개발사, 퍼블리셔, 투자사, 플랫폼 기업 등이 참여해 실질적인 비즈니스 성과를 만들어내는 장으로 평가받아 종합 게임 산업 플랫폼으로 자리매김해 왔다.


지난해에는 11만5000여명의 참관객과 총 721개의 기업이 참가해 1476건의 비즈니스 상담을 진행, 2억300만 달러 규모의 수출 상담 실적을 기록했다.


올해 행사 참가를 희망하는 기업은 10일부터 부스 소진 시까지 누리집(www.playX4.or.kr)을 통해 신청할 수 있다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

