경기도, 19~20세 청년에 연 15만원 문화이용권 지원

이영규기자

입력2026.02.09 07:22

경기도가 올해부터 '청년문화예술패스 지원사업' 참여 대상을 19세에서 20세로 확대하고 하반기부터는 도서 구매까지 이용 범위를 넓힌다. 공연·전시 관람 중심이던 기존 지원에 영화·독서 영역을 추가해 청년의 문화 선택 폭을 확대할 계획이다.


청년문화예술패스는 경기도가 문화체육관광부, 한국문화예술위원회와 함께 추진하는 문화이용권 지원사업이다. 경기도에 거주하는 19~20세 청년을 대상으로 1인당 연간 최대 15만원을 지원하며, 청년이 원하는 문화 콘텐츠를 직접 선택해 이용할 수 있다.

올해 도내 지원 대상은 7만8000여명이다. 지원금은 공연과 전시, 영화 관람에 사용할 수 있으며, 영화는 최대 2회까지 가능하다. 여기에 하반기부터 도서 구매 지원이 추가돼 문화예술 관람뿐 아니라 일상적인 문화 소비까지 지원 범위가 확대된다.


경기도청

경기도청

신청은 이달 25일부터 청년문화예술패스 누리집(youthculturepass.or.kr)에 들어가 하면 된다. 회원가입 후 발급을 신청하면 자격 확인과 중복 여부 검증을 거쳐 패스가 발급되며, 발급된 패스는 관람일 기준 12월 31일까지 사용 가능하다.


패스는 예스24, NOL티켓, 멜론티켓, 티켓링크 등 주요 공연·전시 예매처와 메가박스, CGV, 롯데시네마 영화관에서 이용할 수 있다.

박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "청년문화예술패스는 청년이 문화예술을 보다 쉽게 접할 수 있도록 돕는 정책"이라며 "앞으로도 청년의 문화 향유 기회를 넓히는 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
