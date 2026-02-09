본문 바로가기
李대통령, 동계올림픽 첫 메달 "김상겸 선수에 뜨거운 축하"

임철영기자

입력2026.02.09 06:24

수정2026.02.09 06:33

페이스북에 축하 메시지

이재명 대통령이 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 스노보드 남자 평행대회전 은메달을 딴 김상겸 선수에게 축하 메시지를 전했다.

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 김상겸이 은메달을 깨물고 있다. 연합뉴스

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 김상겸이 은메달을 깨물고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 9일 페이스북에 "대한민국 국가대표 선수단의 첫 메달이 탄생했다"며 "은메달을 거머쥔 김상겸 선수에게 뜨거운 축하를 전한다"고 적었다.


이어 "1분 남짓의 레이스를 위해 수년간 매서운 눈밭을 오르내리며 자세를 다듬고, 장비를 조율해 왔다"며 "2014년 소치 동계올림픽 이후 네 번째 도전 만에 마침내 올림픽 시상대에 올랐다"고 썼다.

이 대통령은 이번 메달이 대한민국 올림픽 역사상 400번째 메달이며, 설상 종목에서 우리나라가 거둔 두 번째 은메달이라는 점에 의미를 부여했다.


그러면서 이 대통령은 "김상겸 선수의 메달은 앞으로 경기에 나설 대한민국 선수단 모두에게 큰 용기와 자신감을 불어넣어 줄 것"이라며 "올림픽 마지막 날까지 우리 선수들의 선전을 힘껏 응원하겠다"고 밝혔다.


김 선수는 8일(현지시간) 리비뇨(이탈리아) 스노파크에서 열린 남자 평행대회전 결승에서 베냐민 카를에게 0.19초 차로 은메달을 획득했다. 한국 선수단의 이번 대회 첫 메달이다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
