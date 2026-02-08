본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"꺼진줄 알았는데…" 문무대왕면 인근 산불 재발화, 현재 잔불 정리

김보경기자

입력2026.02.08 23:44

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

불길 올라오는 지점은 현재 없는 것으로 파악
"바람 강해…긴장 놓지 않고 잔불 정리 작업"

8일 오후 8시 30분께 경북 경주시 문무대왕면 입천리 야산 일대에서 산불이 재발화했다.

경주 산불 진화하는 소방대원들. 연합뉴스. 경북 소방본부 제공

경주 산불 진화하는 소방대원들. 연합뉴스. 경북 소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

앞서 산림당국은 이날 오후 6시께 문무대왕면 일대 산불에 대한 주불 진화를 발생 20여시간 만에 완료하고 잔불 정리를 이어오고 있었다.


소방당국은 기존 산불 영향구역 내 잔불이 강풍을 타고 되살아나면서 불길이 커진 것으로 보고 있다. 소방 당국은 산불신속대응팀 인력과 장비를 투입, 진화작업을 벌여 오후 11시께 불길을 잡고 현장에서 잔불 정리를 이어가고 있다.

산림 당국도 현재 문무대왕면 일대에 불길이 올라오는 지점은 없는 것으로 파악했다. 현장에는 5.6㎧ 서북서풍이 불고 있다.


산림청 관계자는 "드론 등 장비로 확인한 결과 열기만 올라오고 있는 수준"이라며 "다만 바람이 다소 강한 편이라 긴장을 놓지 않고 잔불 정리 작업을 하고 있다"고 말했다.


경주시는 이날 오후 10시를 기준으로 인근 마을주민 68명이 대피장소에 남아있는 것으로 파악했다. 이들 중 30명은 잔불이 재발화하면서 추가로 대피한 주민들이다.

앞서 산림당국은 이날 오후 6시께 문무대왕면 일대 산불에 대해 발생 20여시간 만에 주불 진화 완료를 선언하고 잔불 진화 작업에 들어갔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"저렇게 아파트 많은데, 내 집은 없고 빚은 많아요"…'무주택' 2030 역대 최다

"부담 없이 즐긴다" 1인 가구 늘자 미니 홀케이크 뜬다

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

"꺼진줄 알았는데…" 문무대왕면 인근 산불 재발화, 현재 잔불 정리

새로운 이슈 보기