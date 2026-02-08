본문 바로가기
NHK 출구조사 "日 총선 자민당 단독 과반 확실"(상보)

김영원기자

입력2026.02.08 20:40

"자민당 의석 274~328석 예측"

일본 중의원 선거(총선)에서 집권 자민당의 과반 의석 확보가 확실한 것으로 예측됐다.


NHK는 8일 오후 8시 투표 종료 직후 출구조사 결과 "자민당 의석이 274~328석으로 예측돼 단독 과반은 물론 300석에 달할 가능성이 있다"고 보도했다.

AP연합뉴스

AP연합뉴스

자민당의 기존 의석수는 198석이다. 2024년 10월 총선에서 15년 만에 단독 과반을 빼앗긴 바 있다.


연립 여당인 일본유신회의 예상 의석수는 28~38석이었다.


이에 따라 전체 여당의 예상 의석수는 302~366석으로 예상된다. 출구조사에 따르면 전체 중의원 의석(455석) 중 여당인 자민·유신회가 3분의 2인 '310석 이상'에 달할 수도 있다.

310석은 중의원에서 개헌안을 발의할 수도 있는 의석수다. 또 여당이 310석 이상 중의원 의석을 차지하면 현재 여소야대인 참의원에서 부결된 법안도 재의결을 통해 가결할 수 있게 된다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

