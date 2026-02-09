롯데百 노원점, 서울 동북 상권 최대 규모 '뷰티 전문관' 신설

약 400평 규모, 리뉴얼 오픈

총 25개 국내외 인기 뷰티 브랜드 총집결

샤넬 뷰티 플래그십·프리미엄 퍼퓸 등 입점

26일 주얼리 전문관도 개장

롯데백화점은 서울 노원점에 프리미엄 뷰티 콘텐츠를 총망라한 '초대형 뷰티 전문관'을 마련했다고 9일 밝혔다.

롯데백화점 노원점은 지난해 3월부터 전체 80% 규모에 달하는 역대 최대 전관 리뉴얼을 본격화하고, 11월 2층에 상권 최대 규모 'K패션 전문관'을 열었다. 12월에는 8층에 프리미엄 '스포츠 메가숍'을 대거 유치하는 등 혁신 리뉴얼(개보수)을 지속하고 있다.

롯데백화점 노원점 1층에 서울 동북 상권 최대 규모로 문을 연 뷰티 전문관 전경. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 5일 문을 연 노원점 뷰티 전문관은 서울 동북 상권에 없는 '초격차 프리미엄 뷰티 경험'을 선사하겠다는 목표로 롯데백화점이 약 1년간 준비한 결과물이다. '우아한 뷰티' 경험을 강조한 '연꽃 연못(L.pond)'을 콘셉트로 서울 동북 상권 최대인 약 1322㎡(약 400평) 규모의 공간에 25개 국내외 프리미엄 뷰티 브랜드를 총망라했다.

우선 해외 럭셔리 뷰티 매장은 '뷰티 플래그십 스토어'으로 수준을 격상했다. 대표 브랜드인 샤넬, 디올 뷰티 매장은 면적을 넓히고 메이크업, 향수, 스킨케어 등 제품 풀 라인업을 갖췄다. 또 체험형 콘텐츠를 결합한 복합형 매장으로 확대 개편했다. 특히 '샤넬 뷰티' 매장은 VIP 컨설테이션 존을 신설해 우수고객 대상 뷰티 상담 서비스를 특화하고, '디올 뷰티' 매장도 글로벌 신(新) 콘셉트를 적용해 체험형 뷰티 매장으로 전환한다.

성별의 경계를 뛰어넘는 '젠더리스 퍼퓸(Genderless Perfume)' 트렌드도 반영해 남녀 모두가 좋아할 '프리미엄 니치 퍼퓸' 브랜드를 대폭 확대했다. 이에 '메종마르지엘라 퍼퓸', '로에베 퍼퓸' 매장 등을 서울 동북 상권 최초로 유치하고 '딥티크' '바이레도' '불리' 등 다양한 인기 럭셔리 향수 매장도 새롭게 선보였다.

뷰티 서비스에 대한 이용 경험이 실구매로 이어지는 연계 효과에 주목해 '최고급 뷰티 서비스'도 한층 강화한다. 특히 국내를 대표하는 글로벌 K 뷰티 브랜드로 성장한 '설화수' 매장에서는 1대 1 고객 맞춤형 뷰티 케어 서비스를 제공하고, 프랑스 뷰티 브랜드 '에스티로더' 매장에서는 리클라이너 서비스를 추가해 편의성을 확대했다.

노원점 뷰티관 새단장에 맞춰 특별한 고객 혜택도 마련했다. 오는 15일까지 뷰티 상품군 30만원 이상 구매 시 7% 롯데 상품권을 증정하고, 20만원 이상 구매하는 선착순 500명을 대상으로 2만원 금액 할인권도 지급한다. 또 메이크업 세트, 향수, 립밤 등의 경품이 걸린 럭키드로우 이벤트도 진행한다.

오는 26일에는 노원점 1층에 새단장한 '주얼리 전문관'도 선보일 예정이다. 세계적으로 이목을 끌고 있는 '디디에두보' '론드' '미스그린' 등 K프리미엄 주얼리 매장 총 12개가 이곳에 입점한다. 뷰티 상품군 구매 고객과 주얼리 상품군 구매 고객의 높은 중복률을 고려해 주얼리관을 뷰티관과 연결해 조성한다.

한지연 롯데백화점 노원점장은 "새롭게 조성한 뷰티 전문관은 뷰티 콘텐츠에 대한 노원 지역 상권의 미래 수요까지 고려한 선제적 투자"라며 "노원점을 서울 동북 상권을 대표하는 뷰티 랜드마크로 지속 성장시켜 나갈 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



