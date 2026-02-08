李대통령 "한 사람이 수백채씩 집 사모으면 수만채 지어도 부족"

'임대사업자 등록' 관련 공론화 제안

이재명 대통령은 8일 "한 사람이 수백채씩 집을 사 모으도록 허용하면 수만채 집을 지어 공급한들 부족할 수밖에 없지 않겠느냐"고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터) 게시글을 통해 "임대용 주택을 건축했다면 몰라도, 임대사업자 등록만 하면 집을 얼마든지 사 모을 수 있다는 것도 이상하다"며 이같이 전했다.

이어 "건설임대 아닌 매입임대를 계속 허용할지에 대한 의견을 묻는다"고 했다.

그러면서 이 대통령은 다주택자를 향해 '양도세 중과 유예 종료' 메시지를 거듭 발신한 이후 서울 아파트 매물이 크게 늘었다는 기사를 첨부했다.

건설임대는 건설사 등이 직접 주택을 지어 임대로 내놓는 형식을, 매입임대는 기존에 지어진 주택을 사들여 세입자를 받는 형식을 의미한다. 이 중 민간 사업자의 매입임대를 둘러싸고 부동산이라는 한정된 자원을 일부가 독식해 지대를 추구한다는 시각과, 이들 역시 중요한 주택 공급자로서 부동산 시장의 안정에 필요하다는 시각이 병존한다. 이에 대해 이 대통령이 공론화를 통해 의견을 나눠 보자고 제안한 것으로 풀이된다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>