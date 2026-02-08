본문 바로가기
새마을금고, 지방보조금 전용계좌 전국 확대 추진

이기민기자

입력2026.02.08 16:56

금융인프라 부족 지역 등에 공공 역할 강화

새마을금고는 행정안전부 지방보조금 관리시스템(보탬e)과 연계한 지방보조금 금융서비스의 전국적 확대를 추진한다.


올해 개정된 '지방보조금 관리기준'에 따라 시금고 외 금융기관도 지방보조금 전용계좌 취급이 가능해진다.

새마을금고는 지역 새마을금고를 중심으로 지자체와의 협약을 순차적으로 추진해 나가고 있다고 전했다.


이에 따라 도서·산간 지역, 인구소멸 지역 등 금융 인프라가 부족하고 시중은행 방문이 어려운 지역의 사업자들은 새마을금고를 통해 지방보조금 계좌를 개설해 보조금을 수령하고, 지방보조금 전용 카드를 이용하는 등 보다 편리한 금융서비스를 누릴 수 있게 된다.


최근 강원 강릉시 포남새마을금고', '전남 보성군 보성새마을금고, '전남 영광군 영광새마을금고 등 지자체와 관내 새마을금고 간 업무협약을 시작으로, 지방보조금 전용계좌 취급을 위한 협력사례가 본격적으로 추진되고 있다.

새마을금고중앙회는 새마을금고의 전국적 영업망과 지역 밀착형 운영구조를 바탕으로 안정적인 지방보조금 금융서비스를 제공해 나갈 예정이다.


또한 중앙회는 각 지역 새마을금고와 지자체 간 협약 체결을 지원해 지방보조금 금융서비스 제도의 안착을 추진해 나가고 있다.


새마을금고중앙회 관계자는 "신규 서비스를 통해 보조사업자의 선택권과 편의성을 제고하고 지역경제 활성에 기여하는 금융 파트너로서의 역할을 충실히 수행할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
