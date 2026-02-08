새마을금고, 지방보조금 전용계좌 전국 확대 추진

금융인프라 부족 지역 등에 공공 역할 강화

새마을금고는 행정안전부 지방보조금 관리시스템(보탬e)과 연계한 지방보조금 금융서비스의 전국적 확대를 추진한다.

올해 개정된 '지방보조금 관리기준'에 따라 시금고 외 금융기관도 지방보조금 전용계좌 취급이 가능해진다.

새마을금고는 지역 새마을금고를 중심으로 지자체와의 협약을 순차적으로 추진해 나가고 있다고 전했다.

이에 따라 도서·산간 지역, 인구소멸 지역 등 금융 인프라가 부족하고 시중은행 방문이 어려운 지역의 사업자들은 새마을금고를 통해 지방보조금 계좌를 개설해 보조금을 수령하고, 지방보조금 전용 카드를 이용하는 등 보다 편리한 금융서비스를 누릴 수 있게 된다.

최근 강원 강릉시 포남새마을금고', '전남 보성군 보성새마을금고, '전남 영광군 영광새마을금고 등 지자체와 관내 새마을금고 간 업무협약을 시작으로, 지방보조금 전용계좌 취급을 위한 협력사례가 본격적으로 추진되고 있다.

새마을금고중앙회는 새마을금고의 전국적 영업망과 지역 밀착형 운영구조를 바탕으로 안정적인 지방보조금 금융서비스를 제공해 나갈 예정이다.

또한 중앙회는 각 지역 새마을금고와 지자체 간 협약 체결을 지원해 지방보조금 금융서비스 제도의 안착을 추진해 나가고 있다.

새마을금고중앙회 관계자는 "신규 서비스를 통해 보조사업자의 선택권과 편의성을 제고하고 지역경제 활성에 기여하는 금융 파트너로서의 역할을 충실히 수행할 것"이라고 말했다.





