경기소방, 6일 국제사이버대와 소방 인재개발 업무협약

이영규기자

입력2026.02.08 16:24

경기도소방재난본부가 국제사이버대학교와 소방 인재 개발을 위해 손을 잡았다.


도 소방재난본부는 지난 6일 수원 팔달구 본부 중회의실에서 국제사이버대학교와 소방 인재 개발을 위한 민·관 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

이날 협약에 따라 두 기관은 앞으로 ▲위탁교육 과정 운영 ▲산학협력을 통한 최신 기술 교류 및 연구개발(R&D) ▲공동 프로그램 운영 등을 추진한다.


경기도소방재난본부가 지난 6일 국제사이버대학교와 소방공무원 인재 양성을 위해 MOU를 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도소방재난본부 제공

특히 국제사이버대는 소방공무원의 위탁교육 시 학비의 50%를 장학금으로 감면하는 혜택을 제공한다. 관련 행정 절차도 간소화해 교육 접근성을 높일 계획이다.


협약 유효기간은 2년이며 합의에 따라 연장 또는 변경이 가능하다.

최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "유비쿼터스 세상에 의지를 갖추고 어디서든 공부해 업무적 소양을 기르는 것이 중요하다"며 "본부에서도 소방 가족들의 자기 계발 역량 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

