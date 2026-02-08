본문 바로가기
남양주시, '2026 남양주 청년 테니스 클래스 1기 개강식' 개최

이종구기자

입력2026.02.08 16:20

경기 남양주시는 지난 7일 남양주체육문화센터 테니스장에서 '2026년 청년 테니스 클래스 1기 개강식'을 개최했다고 8일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 7일 남양주체육문화센터 테니스장에서 '2026년 청년 테니스 클래스 1기 개강식'을 개최하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 지난 7일 남양주체육문화센터 테니스장에서 '2026년 청년 테니스 클래스 1기 개강식'을 개최하고 있다. 남양주시 제공

이날 행사에서는 삼육대학교 임지헌 교수를 비롯한 클래스 강사진이 소개됐다. 참여 청년들의 활기찬 분위기 속에서 1주 차 테니스 클래스를 진행하며 본격적인 수업에 나섰다.


'청년 테니스 클래스'는 청년들의 건강한 여가 활동과 교류 활성화를 위해 운영하는 남양주시 대표 청년 생활체육 프로그램이다. 지난해 높은 경쟁률과 만족도를 기록하며 큰 호응을 얻은 바 있다.

시는 올해부터 클래스 운영을 확대한다. 연간 3기로 운영하며 총 210명이 참여한다. 1기는 2월 7일부터 3월 28일까지 매주 토요일 오후 7시부터 9시까지 총 8회 진행한다.


참여 청년 70명은 수준별 팀 편성을 통해 전문 강사의 지도를 받게 되며, 체계적인 수업 운영을 통해 테니스 기초 역량 강화와 참여자 간 교류를 함께 도모할 것으로 기대한다.

주광덕 남양주시장이 지난 7일 남양주체육문화센터 테니스장에서 '2026년 청년 테니스 클래스 1기 개강식'을 개최하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 지난 7일 남양주체육문화센터 테니스장에서 '2026년 청년 테니스 클래스 1기 개강식'을 개최하고 있다. 남양주시 제공

올해는 강좌 중심 운영에서 한 단계 나아간다. △코트 자율대관 운영 △청년 테니스 대회 개최 등 교류 프로그램도 별도 추진해 참여 청년들이 강좌 종료 이후에도 운동과 교류를 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.


행사에 참석한 주광덕 시장은 "추운 날씨에도 불구하고 개강식에 함께해 준 청년 여러분을 진심으로 환영한다"며 "1년 내내 토요일 저녁은 청년 테니스 시간이라 생각하고, 함께 교류하며 추억을 쌓는 소중한 시간이 되길 바란다"고 전했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
