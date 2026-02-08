청년 국장 이탈 왜?…김용범 "수익률보다 '공정한 룰' 신뢰의 문제"

김 실장, SNS 메시지

중복상장 제동 조치, 청년들 사이에서 '상징적 사례'로 거론

"각종 조치, 일회성이 아닌 방향성으로 읽히기 시작"

병영 내 주식·금융 교육 수요도 증가

김용범 청와대 정책실장이 청년 투자자들의 '서학개미' 이동은 단기 수익률보다 시장 규칙과 제도에 대한 신뢰 문제에서 비롯된 것이라고 진단했다.

김 실장은 8일 소셜미디어(SNS)에 "청년 세대에게 큰 영향력을 가진 유튜버를 만나 청년 투자자들의 '진짜 속마음'을 비교적 밀도 있게 들었다. 문제의 뿌리가 우리가 짐작해 온 것보다 훨씬 깊다는 사실을 느꼈다"며 이같이 분석했다.

김 실장은 '국장 탈출은 지능순'이라는 표현을 언급하며 "단순한 유행어나 과장된 자조로 치부하기 어려웠다. 오랜 시간 누적된 실망과 좌절, 분노가 응축돼 있었다"고 했다. 상당수 청년 투자자들이 한국 시장을 '공정하지 않은 운동장'·'신뢰하기 어려운 구조'로 인식하고 있다는 것이다.

이에 미국 주식 시장으로 이동하는 이유에 대해 김 실장은 "더 높은 수익률 기대만이 아니었다"며 "'손해를 보더라도 적어도 룰이 공정하게 작동하는 시장이라면 받아들일 수 있다'는 인식이 공통적으로 나타났다"고 분석했다.

그러면서 지수 반등에도 '서학개미' 현상이 이어지는 배경으로 "한 번 훼손된 신뢰는 단기간에 회복되기 어렵다"며 "청년들이 확인하고자 하는 것은 단기 성과가 아니라 시장의 기본 질서와 상식이 실제로 작동하는지 여부"라고 강조했다.

아울러 김 실장은 주주가치를 훼손할 우려가 있는 중복상장 시도에 정부가 제동을 건 조치가 청년들 사이에서 '상징적인 사례'로 거론되고 있다고 소개했다.

그는 "개별 사안의 득실을 떠나 '처음으로 투자자 관점에서 내려진 결정', '기존 관행에 실질적 제동을 건 사례'라는 평가가 이어지고 있다"며 "중요한 것은 조치 그 자체보다도 이런 판단이 일회성이 아닌 시장 운영의 방향성으로 읽히기 시작했다는 점"이라고 했다.

한편 병영 내 변화에도 주목하며 병사 월급 인상 이후 군 복무 기간 1000만~2000만원 수준의 자산을 형성하는 사례가 늘면서 장병들 사이에서 주식·금융 교육 수요가 빠르게 커지고 있다고 전했다. 그러면서 이 흐름은 "단기 수익 추구라기보다 제도 이해와 기본 투자 원칙을 갖추려는 흐름에 가깝다"고 진단했다.

김 실장은 "청년 투자자들의 이탈이 시장에 대한 무관심이나 투기 성향의 결과는 아니다"라며 "현재의 시장 구조와 제도에 대해 거리를 두고 관찰하고 있는 상태"라고 했다. 이어 "공정성과 일관성에 대한 신호가 축적될 경우 자본의 선택 역시 달라질 여지는 충분히 존재한다"고 부연했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>