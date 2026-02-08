본문 바로가기
[속보]정원오 "서울시장 출마하겠다"

김민진기자

입력2026.02.08 14:45

수정2026.02.08 14:59

[속보]정원오 "서울시장 출마하겠다"
정원오 서울 성동구청장은 8일 오후 2시 서울 영등포구 문래동 복합문화공간 '올댓마인드'에서 열린 북콘서트에서 "시민의 요구 시민의 불편함을 해결하는데서 행정이 시작해야한다"며 "서울시장에 출마하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

