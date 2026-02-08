정원오 서울 성동구청장은 8일 오후 2시 서울 영등포구 문래동 복합문화공간 '올댓마인드'에서 열린 북콘서트에서 "시민의 요구 시민의 불편함을 해결하는데서 행정이 시작해야한다"며 "서울시장에 출마하겠다"고 말했다.
[속보]정원오 "서울시장 출마하겠다"
2026년 02월 08일(일)
