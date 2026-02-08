본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

창원소방본부, 설 연휴 응급환자 이송 걱정 없다

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.08 14:31

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

설 연휴 기간 구급 활동 대책 추진 마련

경남 창원소방본부는 오는 14일부터 18일까지 설 연휴 기간 응급의료 공백 최소화를 위하여 구급 활동 대책을 추진한다.

창원소방본부 청사 전경.

창원소방본부 청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

이번 대책은 설 연휴 기간 귀성·귀경 인구 증가와 명절 음식 섭취, 한파 등으로 인한 응급 상황 발생 가능성에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.


8일 창원소방본부에 따르면 지난해 설 연휴 기간 구급 출동 건수는 868건이며, 431명을 이송했다. 하루 출동 건수는 144건으로 2024년 대비 3건(2.0%) 감소하였고, 이송 인원은 72명으로 4명(5.3%) 감소했다고 밝혔다.

소방본부는 구급 활동 분석을 통해 24시간 빈틈없는 구급 대응체계 유지를 위하여 전 구급대 30대와 펌뷸런스 28대를 상시 출동 대비 상태로 유지하고, 역·터미널 주변 유동 순찰을 추진한다.


그리고 중증 환자 발생 시 이송 체계를 강화하고, 권역·지역 응급의료기관과의 협조체계를 유지하며, 119종합상황실에서는 연휴 기간 중 병·의원 및 약국 운영 정보에 대한 상황 관리 및 안내 기능을 강화한다.


또, 구급대원 안전 확보를 위해 감염병 예방 물품 비치 및 개인보호장비 착용을 철저히 하고, 현장 활동 중 안전사고 예방 교육도 병행할 예정이다.

이상기 소방본부장은 "설 연휴 기간에는 평소보다 응급환자 발생 위험이 높아지는 만큼, 시민 여러분들도 과식·과음과 무리한 운전을 삼가고, 응급 상황 발생 시 즉시 119에 신고해 주길 바란다"며 "연휴 기간 시민의 생명과 재산 보호에 앞장서겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'

"부담 없이 즐긴다" 1인 가구 늘자 미니 홀케이크 뜬다

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

직장인 연애, 대화 중요하다더니…'조건' 봤다

이스라엘 봅슬레이 대표팀 숙소 털렸다

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

국가AI전략위 "한-UAE 'AI·디지털 미래 동맹' 가속"

새로운 이슈 보기