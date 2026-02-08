고려아연 자회사 아크에너지, 호주 주 정부와 장기 계약 체결

고려아연의 호주 신재생에너지·그린수소 사업 자회사인 아크에너지가 현지 주 정부와 에너지 서비스 장기 계약을 체결했다.

8일 고려아연 측에 따르면 아크에너지는 최근 호주 뉴사우스웨일스 주정부와 '보우먼스 크리크 배터리에너지저장시스템(BESS) 프로젝트'에 관한 장기 에너지 서비스 계약(LTESA)을 체결했다. 이번 계약에 따라 아크에너지는 시설 운영 시작일로부터 10년간 안정적인 수익 기반을 확보하게 됐다.

보우먼스 크리크 BESS 프로젝트는 전력 용량 250㎿ 규모다. 8시간 동안 약 2000㎿h 규모의 에너지를 저장하고 내보낼 수 있는 장주기 저장 설비다. 낮 시간대 재생에너지로 생산한 전력을 저장했다가 야간이나 전력 수요가 급증하는 시간대에 전력을 공급함으로써 원활한 전력 수급에 기여할 것으로 기대된다.

아크에너지는 리치몬드밸리 BESS 프로젝트에 이어 이번 계약까지 연달아 체결하며 호주 내 신재생에너지 전문 기업으로서의 위상을 확고히 했다고 고려아연 측은 설명했다. 리치몬드밸리 프로젝트는 전력 용량 275㎿ 규모로 내년 상업 운전을 목표로 하고 있다.

고려아연 관계자는 "이번 장기계약 체결은 자회사 아크에너지의 신재생에너지 사업 방향성과 기술적 우수성을 인정받았다는 의미를 지닌다"며 "친환경에너지 등 트로이카 드라이브 사업과 미국 제련소 프로젝트 등 중장기 성장 기반을 꾸준히 강화해 나가겠다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>