영남

삼성전자 구미지원센터, 설맞이 희망풍차 전달

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.08 12:19

사회복지시설 35개소에 생필품 지원
에너지 취약계층에 따뜻한 명절 응원

경북 구미시는 지난 5일 삼성전자 스마트시티 구미지원센터가 금오종합사회복지관에서 설 명절을 맞아 희망풍차세트 950상자와 연탄 3000장을 전달했다고 밝혔다.


이날 전달식에는 삼성전자 구미지원센터 류일곤 센터장을 비롯해 삼성전자 한마음협의회 회원과 한마음주부봉사단, 자비나눔에너지 은행장 법등스님, 구미종합사회복지관 이부홍 관장, 금오종합사회복지관 김휘연 관장 등이 참석했다.

삼성전자 구미지원센터가 준비한 희망풍차세트는 쌀과 잡곡, 미역, 건표고버섯, 건곤드레 등으로 구성됐으며, 관내 사회복지시설 35개소에 고르게 배부됐다.

따듯한 나눔이후 단체촬영/구미시청 제공

행사 이후에는 상모사곡동 소재 취약계층 2세대를 직접 방문해 연탄을 전달했다. 연탄은 겨울철 에너지 취약계층 10세대에 각 300장씩 총 3000장이 지원돼, 한파 속 생활 부담을 덜어주는 실질적 도움이 됐다.


물품 지원에 그치지 않고 현장을 찾아 이웃의 겨울을 함께 살피는 나눔으로 의미를 더했다.


황은채 사회복지국장은 "명절마다 희망풍차 물품을 꾸준히 지원해주고, 올해는 난방에 꼭 필요한 연탄까지 준비해 준 삼성전자 구미지원센터에 감사드린다"며 "구미시는 누구도 소외되지 않는 따뜻한 명절을 만들기 위해 민간과의 협력을 이어가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
