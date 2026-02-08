전국 최초 0세 특화 공동육아 나눔터, 구미시에서

구미형 돌봄 해법 주목, 예약률 높고 만족도 100%

0세 전용 돌봄공간 빠른 안착

누적 이용 1971명 이용 수요 안정화

부모 휴식·육아 교류 중심

경북 구미시가 돌 전 아기와 부모를 위한 0세 특화 공동육아 나눔터를 전국 최초로 설치·운영한 결과, 개소 이후 짧은 기간 내 높은 예약률과 만족도를 기록하며 지역 돌봄 정책의 대표 성과로 자리매김하고 있다.

0세 특화 공동육아 나눔터는 육아 부담이 가장 큰 시기로 꼽히는 돌 전 영아 양육 가정을 집중적으로 지원하기 위해 조성된 공간으로, 부모의 돌봄 부담 완화는 물론 지역 내 육아 공동체 형성과 심리적 안정 도모를 목표로 하고 있다.

0세 특화 공동육아 나눔터에서 부모의 돌봄 부담 완화는 물론 육아 공동체 형성과 심리적 안정 도모하고있다./김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

해당 시설은 고아읍 문성서희스타힐즈 아파트 1층을 매입해 조성됐으며, 지난 8월 시범운영을 거쳐 9월 1일 정식 개소했다. 생후 60일 이상 12개월 미만 영아와 보호자가 함께 이용할 수 있으며, 하루 최대 10가구(오전·오후 각 5가구)가 사전 예약을 통해 이용할 수 있다.

정식 개소 이후 2025년 12월 말까지 누적 이용 인원은 1971명(914가구)에 달하며, 월별 이용 인원과 일평균 이용자 수는 지속적인 증가세를 보인다. 특히 12월에는 일평균 17.7명이 이용해, 운영 초기 대비 안정적인 이용 수요가 정착된 것으로 나타났다.

시설 내부는 커뮤니티실, 활동실, 수면실, 수유실, 스파실 등으로 구성돼 영아 발달과 부모 휴식을 동시에 고려했다. 분유 쉐이커, 보틀워머, 젖병 살균기 등 필수 육아 비품을 상시 비치하고, 인바디 측정기와 안마기 등 부모를 위한 편의시설도 마련해 이용자 만족도를 높였다.

운영 프로그램 역시 영아 발달 단계에 맞춘 오감 발달 프로그램, 부모 힐링 프로그램, 육아 품앗이 활동 등 맞춤형으로 구성돼 있으며, 간호사를 배치하여 응급 상황에도 즉각 대응할 수 있는 체계를 갖췄다.

이용자 만족도 조사 결과도 매우 긍정적이다. 2025년 10월부터 12월까지 이용자 266명을 대상으로 실시한 설문조사에서 '매우 만족' 94.7%, '만족' 5.3%로 응답자 전원이 긍정적으로 평가했으며, 부모 휴식(50%), 육아 정보 교류(38.4%)를 위한 수요가 높은 것으로 분석됐다.

이용자의 거주지는 특정 지역에 편중되지 않고 강서·강동권 전반에 고르게 분포했으며, 지인 추천을 통한 이용 비율이 75% 이상을 차지하는 등 입소문을 통한 홍보 효과도 확인됐다.

한 이용자는 "돌 전 아기를 데리고 외출하기가 쉽지 않았는데, 안전하고 편안한 공간이 있어 큰 도움이 된다"며 "같은 시기의 부모들과 정보를 나누며 위로받을 수 있어 만족스럽다"고 했다.

김장호 구미시장은 "0세 특화 공동육아나눔터는 돌 전 아기를 양육하는 부모의 현실적인 어려움을 덜어주는 동시에, 지역사회 돌봄 문화의 새로운 모델을 제시하고 있다"며 "앞으로도 이용 수요와 운영 성과를 바탕으로 시설 확충과 프로그램 확대를 통해 아이와 부모 모두가 행복한 도시 구미를 만들어가겠다"고 밝혔다.

시는 향후 증가하는 이용 수요를 반영해 시설 추가 설치 필요성도 적극적으로 검토할 방침이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>