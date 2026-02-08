본문 바로가기
함평군, 설 명절 앞두고 생계급여 조기지급

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.02.08 11:46

1천265가구 대상…13일 지급

전남 함평군청 전경.

전남 함평군청 전경.

전남 함평군은 설 명절을 맞아 저소득 취약계층의 생활 안정을 돕기 위해 생계급여를 기존 지급일보다 앞당겨 오는 13일에 지급한다고 8일 밝혔다.


생계급여는 기존 중위소득 32% 이하 저소득층 가구를 대상으로 지원하며, 관련 법령에 따라 매월 20일 지급이 원칙이다.

군은 명절을 앞두고 식료품 등 생활필수품 소비가 증가하는 점을 고려해 생계급여를 조기 지급함으로써, 수급자들이 명절 물가 상승에 따른 부담을 덜고 안정적인 명절을 보낼 수 있도록 지원할 계획이다.


이번 조기 지급 대상은 생계급여 수급자 1,265가구로, 총 7억 5,000만 원의 예산이 투입된다.


함평군 관계자는 "설 명절을 앞두고 늘어나는 생활비 부담을 완화하기 위해 생계급여 조기 지급을 결정했다"며 "앞으로도 취약계층의 생활 안정을 위한 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

