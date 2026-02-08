함평군, 설 명절 앞두고 생계급여 조기지급

1천265가구 대상…13일 지급

전남 함평군은 설 명절을 맞아 저소득 취약계층의 생활 안정을 돕기 위해 생계급여를 기존 지급일보다 앞당겨 오는 13일에 지급한다고 8일 밝혔다.

생계급여는 기존 중위소득 32% 이하 저소득층 가구를 대상으로 지원하며, 관련 법령에 따라 매월 20일 지급이 원칙이다.

군은 명절을 앞두고 식료품 등 생활필수품 소비가 증가하는 점을 고려해 생계급여를 조기 지급함으로써, 수급자들이 명절 물가 상승에 따른 부담을 덜고 안정적인 명절을 보낼 수 있도록 지원할 계획이다.

이번 조기 지급 대상은 생계급여 수급자 1,265가구로, 총 7억 5,000만 원의 예산이 투입된다.

함평군 관계자는 "설 명절을 앞두고 늘어나는 생활비 부담을 완화하기 위해 생계급여 조기 지급을 결정했다"며 "앞으로도 취약계층의 생활 안정을 위한 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





