▲황인제(중부매일 기자)씨 외조모상 = 발인 9일 오전 8시 20분 웅천장례식장(보령시 웅천읍 충서로 1141) 1호실, 장지 홍성추모공원, 청양군 남양면 선영.
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고] 황인제(중부매일 기자)씨 외조모상
2026년 02월 08일(일)
▲황인제(중부매일 기자)씨 외조모상 = 발인 9일 오전 8시 20분 웅천장례식장(보령시 웅천읍 충서로 1141) 1호실, 장지 홍성추모공원, 청양군 남양면 선영.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
산부인과 수술 장면 생중계…중요부위 노출에 5만명 몰려
또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]
"월급이 제 통장을 스쳐 지나갑니다"…40대 빚, 처음으로 1억 넘었다
탕후루는 두 달은 갔는데…'난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'
전직 그라비아 아이돌도 후보…"물장사 해도 투표하라" 300만 호스트 표심도 관심집중[日총선이모저모]
"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'
"부담 없이 즐긴다" 1인 가구 늘자 미니 홀케이크 뜬다
'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI