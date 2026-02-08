본문 바로가기
항만운송사업 민원, 이제 온라인으로 처리 가능해진다

세종=강나훔기자

입력2026.02.08 11:00

등록·변경·실적확인까지 비대면 가능
방문 불편 해소·업무 효율성 제고

항만운송사업 민원, 이제 온라인으로 처리 가능해진다
앞으로 항만운송사업 등록과 사업계획 변경 등 관련 민원을 별도 방문 없이 온라인으로 처리할 수 있게 된다.


해양수산부는 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS·포트미스)을 통해 항만운송사업 등록과 변경, 사업계획 변경 신고, 사업실적 확인 등 민원 서비스를 온라인으로 제공한다고 8일 밝혔다.

그동안 항만하역과 검수, 감정, 검량 등 항만운송사업과 항만용역, 선용품 공급, 선박연료 공급, 선박수리업 등 항만운송 관련 사업은 민원인이 사업 등록이나 변경을 신청할 경우 직접 지방해양수산청을 방문해야 하는 불편이 있었다. 또 항만별로 정보가 개별 관리돼 통합적인 항만 운영과 정책 수립에도 한계가 있다는 지적이 이어져 왔다.


이번 시스템 개선으로 민원인은 포트미스를 통해 관련 업무를 온라인으로 처리할 수 있게 됐고, 담당 공무원 역시 각종 민원과 항만운송 자료를 통합 관리할 수 있게 됐다. 이에 따라 행정 처리 효율성과 정책 활용도도 함께 높아질 것으로 기대된다.


김혜정 해수부 해운물류국장은 "포트미스를 통한 항만운송사업 온라인 서비스 제공으로 이용자 편의가 크게 향상되고 관련 업무 효율도 높아질 것"이라며 "앞으로도 항만 현장에서 국민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴해 시행하겠다"고 말했다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
