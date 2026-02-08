삼성바이오로직스, 제품탄소발자국 시스템 제3자 검증 완료

PCF 시스템 객관성·신뢰성 입증

존 림 대표 "고객 신뢰관계 강화"

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,668,000 전일대비 32,000 등락률 -1.88% 거래량 57,738 전일가 1,700,000 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑삼성바이오로직스, 에코바디스 ESG 평가서 최고 등급 '플래티넘' 획득 전 종목 시세 보기 close 가 제품탄소발자국(PCF) 시스템에 대한 제3자 검증을 완료하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에 나섰다.

삼성바이오로직스는 지난 6일 인천 송도 본사에서 PCF 시스템 제3자 검증서 수여식을 진행했다고 8일 밝혔다. 이번 검증은 노르웨이 소재 글로벌 인증기관 DNV가 수행했다. DNV는 에너지·제조·바이오 등 다양한 산업 분야에서 국제 표준에 기반한 품질·환경·안전 관련 검증 및 인증 서비스를 제공한다.

이장섭 DNV 코리아 대표(왼쪽)와 유승호 삼성바이오로직스 경영지원센터장(부사장)이 6일 인천 송도 본사에서 진행된 수여식에서 기념 촬영을 하고 있다. 삼성바이오로직스 AD 원본보기 아이콘

PCF는 제품의 생산부터 폐기까지 전 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 의미한다. 이번 검증은 제1바이오캠퍼스의 바이오의약품 제조 공정을 대상으로 이뤄졌다. 삼성바이오로직스는 "자체 구축한 PCF 시스템의 객관성과 신뢰성은 물론 글로벌 고객사가 요구하는 ESG 환경 전략에 부합하는 활동을 이행하고 있음을 공식적으로 인정받았다"고 밝혔다.

이번 검증을 통해 삼성바이오로직스의 PCF 시스템이 의약품 생산 전 과정에서 에너지 및 원부자재 사용, 폐기물·폐수 배출 시 발생하는 온실가스 배출량을 정확하게 산정하고 있음이 입증됐다. 삼성바이오로직스의 PCF 시스템은 제품 탄소발자국 정량화 및 보고 원칙을 규정한 국제 표준 'ISO 14067'과 영국표준협회(BSI)의 제품 전 생애주기 탄소발자국 산정 프레임워크 'PAS 2050'의 요구사항을 모두 충족했다.

최근 글로벌 주요 고객사들은 PCF 시스템을 탄소중립 이행의 핵심 기준으로 삼아 계약서에 명시하는 등 제조 과정에서의 온실가스 감축 노력을 강조하고 있다. 삼성바이오로직스는 이번 PCF 검증 획득을 계기로 향후 검증 사업장을 단계적으로 확대하는 등 고객과의 신뢰 강화를 위한 탄소중립 목표 달성 노력을 이어갈 방침이다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 "이번 검증을 통해 글로벌 고객사의 요구사항을 충족하고 신뢰 관계를 더욱 강화할 수 있는 계기가 마련됐다"며 "삼성바이오로직스는 제약·바이오 업계 ESG 선도기업으로서 탄소중립 목표 달성을 위해 지속해서 노력할 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>